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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN personellerine hayat kurtaran eğitim

İHA

GAÜN personellerine hayat kurtaran eğitim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında 20212022 Eğitim Planında yer alan "İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.
Gaziantep Üniversitesi’nde görev yapan personellere yönelik olarak Acil Tıp Teknisyeni Arif Akboğa tarafından verilen eğitimde temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verildi. Konuşmasına ilk yardımı tanımlayarak başlayan Arif Akboğa, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumda sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini engellemek amacı ile olay yerinde tıbbiaraçgereç olmadan yapılan ilaçsız uygulamaların ilk yardım olarak adlandırıldığını belirtti.
Hayat kurtarma zincirinde 4 halka
İlk yardımın temel uygulamalarının koruma, bildirme ve kurtarma olarak ifade edildiğini söyleyen Akboğa, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Hayat kurtarma zincirinin dört halkadan oluştuğunu vurgulayan Akboğa, konuşmasının devamında ise, ''Birinci halka sağlık kuruluşuna haber verilmesi, ikinci halka olay yerinde temel yaşam desteği yapılması, üçüncü halka ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması ve dördüncü halkanın hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır. Temel yaşam desteği ise yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir” diye konuştu.
Eğitimin devamında bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması müdahalesini ilk yardım mankeninde göstererek anlatan Akboğa, bilinci yerinde hava yolu tam tıkanık olana kişilerde Heimlich Manevrası’nın önemini anlatarak nasıl yapılacağını ilk yardım mankeni üzerinde gösterdi.

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