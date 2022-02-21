Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 200 bin kişiyi ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 200 bin kişiyi ağırladı

İHA

Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 200 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde açılan Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 6 günde 200 bin kişiyi ağırladı.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 14 Şubat tarihinde kapılarını açan ve 20 Şubat tarihinde tamamlanan Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarında 18 yazar 70 yayınevi çocuklarla ve ailelerle buluşurken fuarda 4 müzikal, 2 sinema ve 1 tiyatro gösterimi sunuldu ve çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 5 tane şişme oyun grubu, 2 elektronik oyun aleti, 9 tane atölye ve 4 oyun alanı oluşturularak miniklere unutamayacakları anlar yaşatıldı. Fuarı 6 günde 200 bin çocuk ve ailesi ziyaret etti.
Eğlenceye doydular
Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı’nda çocuklar hem eğlenceye hem de kitaplara doydu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çocukların eğlenerek öğrenmesi gerektiği yönündeki projesiyle yola çıkılan fuarda; Ege İle Gaga, Rafadan Tayfa, Niloya, Kaptan Pengu ve arkadaşları, Çarpım Tablosu müzikallerini ve Aslan Hürkuş, Kral Şakir sinema gösterimini izleyen çocuklar el işi atölyelerinde kâğıtlar ve oyun hamurlarıyla gönüllerince eğlendiler. Minikler aynı zamanda satranç oynayıp, hayallerini kâğıtlara yazıp panoya astılar. Çocuklar ayrıca masal dinletileri ile geçmişe yolculuk yapıp eğlenceli anlar yaşadılar.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çok verimli ve güzel bir fuar olduğunu belirterek, “1420 Şubat tarihleri arasında çocuk kitap fuarı temalı çocuk şenliği ve kitap fuarımızın sonuna geldik. Bu fuar için ekibimizle birlikte çok hummalı bir şekilde hazırlandık. Çocuklarımız için özel hazırlanmış yayın evlerinin kitapları, müzikaller, tiyatrolar, film gösterileri ve oyun grupları ile çocuklarımızın bir hafta boyunca dolu dolu güzel anlar geçirmelerine vesile olduk. “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarımıza 200 binden fazla çocuğumuz ve ailesi iştirak etti. Onları burada ağırlamaktan ve yüzlerindeki mutluluğu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu fuarlarımızı tekrar edeceğiz. Katılımlarından dolayı tüm çocuklarımıza ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Aranılan kitaplara bu fuarda ulaşıldı
Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına gelen çocuklar “Çok güzel bir fuar istediğimiz kitapları bu fuarda bulup aldık. Fiyatlarının uygun olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Şişme oyuncaklarda doyasıya eğlendik. Yazarlarla bir araya gelip masallar dinleyip, müzikalleri, tiyatroları ve sinemaları izledik. Çocuklar için böyle bir fuar düzenlediği için Mehmet Tahmazoğlu amcamıza teşekkür ederiz” diye konuştular.
Şahinbey Belediyesinin Çocuk Şenliği Kitap Fuarına katılan aileler ise “Hem çocuklar eğlendi hem de biz eğlendik. Çocuklarımız unutamayacakları bir hafta yaşadılar. Çocuklarımız için kitaplar aldık. En büyük hayalimizi gerçekleştirdi. Her şeyi ücretsiz yaptı. Bizlerde beğendimiz yazarların söyleşisine katıldık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN personellerine hayat kurtaran eğitim
YEREL HABERLER GAÜN personellerine hayat kurtaran eğitim
Eski Devlet Bakanı Şimşek: “Şahin’in küresel vizyonunu şehre çok büyük ödüller getirdi”
YEREL HABERLER Eski Devlet Bakanı Şimşek: “Şahin’in küresel ...
Gaziantepli kaşif hayatını kaybetti Korona virüse yakalanan kaşif yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Gaziantepli kaşif hayatını kaybetti Korona virüse ...
Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi Çalıştıkları mağazada çıkan yangını hüngür hüngür ağlayarak izlediler
YEREL HABERLER Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan ...
Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet ...
Vincenzo Montella: "Benim için çok keyif veren bir galibiyet oldu"
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: "Benim için çok keyif veren bir ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi ...
GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları topladı
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları ...
GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi projesini yerinde inceledi Bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ...
HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
YEREL HABERLER HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi ...
Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği resim kursu hayatını değiştirdi Yaşama resimle tutunan 63 yaşındaki ressam gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır
YEREL HABERLER AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu yoklamalarında en yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Kamuoyu ...
Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Doğru’ya ''yol'' teşekkürü
Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet çalıntı çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.