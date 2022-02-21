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Gaziantep'te geçmiş geleceğe taşınıyor Gazi şehrin sözlü kültürünü çocuklara aktaracak masal atölyesi açıldı

İHA

Gaziantep'te geçmiş geleceğe taşınıyor Gazi şehrin sözlü kültürünü çocuklara aktaracak masal atölyesi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığında şehrin dört bir yanından derlenen masallarla Oyun ve Oyuncak Müzesi içerisinde kurulan Masal Atölyesi’nin açılışı yapıldı.
Somut olmayan kültürel mirasın korunması için AB projesi olan “Sınır Ötesi Masallar” kapsamında, GAGEV liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nin katılımıyla il geneli 9 ilçede 200 köye gidilerek 250 kaynak kişiyle görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde toplamda 45 masal derlenerek bu masallardan 30 tanesi oluşturulan masal kitabına kaydedildi. Projeyle bugüne kadar 7 bin çocuğa ulaşılırken 100 kişiye masal anlatıcısı eğitimi verildi.
Uluslararası platformda tanıtımı sağlanacak
Kaydedilen masallar, öğrencilerin rahat ulaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde açılan Masal Atölyesi ile kültürel miras olarak görülen masalların gelecek nesillere taşınması hedefleniyor. Kayıtlar ayrıca Kent Arşivi’nde korunacak. Proje ayrıca Gaziantep ilinde bulunan masalların uluslararası platformda tanıtımını sağlayacak. Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, proje yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Protokol, açılış sonrası çocuklarla masal atölyesine geçerek beraber uzman eğitmenler tarafından anlatılan masalları dinledi.
Açılışta yaptığı konuşmada Oyun ve Oyuncak Atölyesi’nin bulunduğu binanın mimarıyla ve kullanılan taşıyla büyük bir kimliği taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi:
“Medeniyetimizin kimliğini, kodlarını ‘Geleceğe nasıl taşıyacağız?’ dediğimiz için bugün buradayız. Çocuklarımızı ‘Sadece matematik, kimya, biyolojide değil, medeniyet kodlarımızla, işin özüyle nasıl buluşturacağız?’ dedik. Küçüklükten itibaren çocuklarımıza bunu aşılamamız gerekiyor. Bu topraklara dair hikmeti, güzellikleri çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Masal bunun en önemli yöntemi. Masal ayrıca anne ve babanın çocukla bir araya gelmesinde önemli bir etken. Bir iletişim, muhabbet alanı oluyor. Masal okurken çocuğunuzun kollarınızda uyuması onun güven ve sevgiyi hissetmesini sağlıyor. Daha da önemlisi bu masalların sonunda çıkan ana fikir ve verilen mesaj. Koruyucu, önleyici tedbirlerle bu coğrafyanın çocuklarını güçlü kılmak, geleceğe iyi hazırlamak zorundayız. Bu coğrafyanın çocuklarını güçlü bir bilgi fidanına ve ormanına dönüştürmek zorundayız.”
''Kültür küreselleşen tek tipleşen dünyada bize dair bir duruş''
Başkan Şahin konuşmasının devamında yürütülen çalışmalara bir anne gözüyle baktığını aktararak, “Yapılan iş çok önemli. Bu çalışmayı ete kemiğe büründürmek, yapılan çalışmaları Kent Arşivi’ne koymak çok önemli. Kültür bir kimlik. Kültür; küreselleşen, tek tipleşen dünyada bize dair bir duruş. Bunu geleceğe taşırken, sözlü, yazılı hafızayı taşırken en önemli kurumumuz bizim Kent Arşivimiz. Üzerimizde çok büyük bir emanet var. Bunun hakkını vermek için çok çalışacak, işimizi iyi yapacak, çok iyi koordine edeceğiz. Yaptıklarımız en büyük gücümüz ama yapacak daha birçok işimiz var. Sizlerden aldığımız güçle bu güzel coğrafyayı barışın, sevginin, kardeşliğin coğrafyası yapacağız. Birlikte Gaziantep modelini dünya modeli haline getireceğiz” diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise emeği geçen ve destek verenlere teşekkür ederek, “Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Masalların gelecek kuşaklara aktarılması için bunları anlatacak kişilere, bunların kayıt altına alınmasına ihtiyaç var. İşte yapılan bu çalışma ile Gaziantep’in kültürünü gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza ulaştırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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