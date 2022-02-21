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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazar Koçyiğit'ten imza günü

İHA

Yazar Koçyiğit'ten imza günü

Yönetim Danışmanı ve Yazar Murat Koçyiğit’in Ceres Yayınevi’nden çıkan “Kariyer Oyunları” adlı kitabının söyleşi ve imza günü düzenlendi. Mahmood Coffee sponsorluğunda düzenlenen etkinlik okur severler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Mutlu olabilecekleri bir kariyer fikrine ihtiyaç duyanlar ve kariyerinde ilerlemek isteyenler tarafından kısa sürede ilgi odağı olan “Kariyer Oyunları” kitabı, günümüz işe alımlarında yöneticilerin adaylarda aradıkları özelliklerin neler olduğu, doğru bir kariyerin nasıl oluşturulması gerektiği, kariyer kapısından giriş yaparken hangi adımların atılması gerektiği gibi birçok konuda, okurlarına ışık tutuyor. Koçyiğit, ''Tatmin edici bir kariyeri düşündüğümüz zaman üç kritik faktör vardır. Bunlar; tutku, güçlü yönler ve piyasa. Fakat başarılı bir kariyer inşa edebilmeniz için bunlardan sadece iki tanesine sahip olmanız yetmez, tüm faktörlere sahip olmanız gerekir. Örneğin; bir konu hakkında tutkuluysanız, çok çalışmalı ve bu konuyla ilgili beceri veya bilgiyi güçlü yanlarınızdan birine dönüştürmelisiniz. Ancak kazandığınız bu yeni nitelik iş verenlerinizin umurunda değilse, ev kiranızı ödeyecek bir iş bulmakta zorlanacaksınız demektir. Ya da bir konuda gerçekten iyiyseniz ancak bunu yapmaktan pek hoşlanmıyorsanız, kariyerinizi onun etrafında oluşturmanız size çok fazla para kazandırıyor olsa bile, bu iş sizi ileride kanser edebilir” ifadelerini kullandı.
Ferit Ginol Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik sonunda okur severlerin yanlarında getirdikleri kitapları imzalayan ve hatıra fotoğrafı çektiren Murat Koçyiğit, yakın zamanda çıkarmayı planladığı yeni kitabı ile ilgili de bilgi verdi.
Murat Koçyiğit hakkında
Profesyonel iş yaşamına, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline bünyesinde tanıtım uzmanlığı göreviyle başlayan Murat Koçyiğit, ilerleyen yıllarda telekomünikasyon sektöründe Bölge Müdürlüğü, havacılık sektöründe ise kariyer planlama, organizasyon yönetimi, kurumsal gelişim eğitimleri ile işe alım süreçlerine dair danışmanlık ve gelişim uzmanlığı yapmıştır. 2015 yılında JCI derneği Antalya Şubesi Eğitim ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevlerini üstlenmiştir. Aynı yıl özel sektördeki görevinden ayrılmış ve kendi markaları olan Meeting TurkeyFocus Dergisi’ni ve SwotWork Eğitim ve Danışmanlık firmasını kurmuştur. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Fuarları, Türkiye İstatistik Kurumu, Esnaf Odaları ve Belediyelerin dâhil olduğu birçok kamu kurumu ile başta üniversiteler, havacılık, ilaç, telekomünikasyon, turizm sektörleri ve spor kulüpleri olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok sektörden firmanın çalışan ve yöneticilerinin dâhil olduğu yaklaşık 50.000 kişiyle eğitim ve seminer organizasyonlarında buluşan Murat Koçyiğit; kariyer yönetimi, organizasyon yönetimi, kurumsal ve bireysel gelişim eğitimleri, satış eğitimleri ve işe alım süreçlerine dair danışmanlık süreçleriyle birlikte yeni kitap projeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor

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