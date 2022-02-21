Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu İlerleyen günlerde doluluk oranının yüzde 100’ü bulması bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu İlerleyen günlerde doluluk oranının yüzde 100’ü bulması bekleniyor

İHA

Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu İlerleyen günlerde doluluk oranının yüzde 100’ü bulması bekleniyor

Kurak geçen yaz ayı ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı’nın doluluk oranı bölgenin aldığı son kar yağışlarıyla yüzde 50’ye yükseldi. Son verilere göre 2 ay içerisinde doluluğun yüzde 100 olacağı tahmin ediliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre kente su sağlayan kaynaklardan olan Kartalkaya Barajı’ndaki doluluk oranı, Ocak ayında düşen kar yağışlarıyla birlikte 82 milyon metreküp su tutarak yüzde 50 olarak ölçüldü.
Geçen yaz aylarının kurak geçmesi ve tarımsal sulamaya da yoğun bir şekilde su verilmesinden dolayı barajdaki doluluk oranının yüzde 20’ye kadar düşüşü sonrası bölgenin ve Gazi şehirde etkili olan kar yağışı ile günlük 1 milyon metreküp su girişi ile barajın doluluk oranı 2 ay içerisinde yüzde 100 olacak.
Kar yağışının havzanın yüksek kesimlerinde yoğun olarak gerçekleşmesi nedeniyle yapılan ölçümlerde yaz aylarında su sıkıntısının çekilmeyeceği tahmin ediliyor.
“Yağışların faydaya dönüşmesini bekliyoruz”
Konu hakkında açıklamada bulunan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bugün itibariyle Gaziantep şehir genelinde yüzde 80 mertebesinde Düzbağ’ın suyunun şehrin yüksek kesimlerine ise Mizmilli’nin suyu verildiğini aktararak, “Meteorolojik kayıtlara göre Gaziantep 1968 yılının ocak ayında 67 santimetre, yine aynı yılın Şubat ayında 1 metreyi bulan kar yağışı gerçekleşmişti. Daha sonraki yıllarda 1972 yılının şubat ayında 40 santimetre, 2003 yılının şubat ayında 47 santimetre, 2016 yılının Ocak ayında ise 15 santimetre kar ölçümü yapılmıştı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında ise 10 santimetre kar yağışı olmuştu. Uzun bir aradan sona şehrimiz ocak ayında özlenen kar yağışlarını aldı ve 54 yıl sonra 60 santimetre yüksekliğinde kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışlarının, küresel iklim değişikliğini ve kuraklık senaryolarını konuştuğumuz bu dönemde gelmesi sevindirici. Hem tarımsal sulama faaliyetlerinde hem de insani tüketim amaçlı kullanımında inşallah faydaya dönüşmesini bekliyoruz” dedi.
“Özellikle mart ve nisan aylarında bölgemizin daha fazla yağış almasını ümit ediyoruz”
Genel Müdür Sönmezler açıklamasının devamında şehre içme suyu temin eden Aksu ve Göksu Havzalarında da kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, “Aksu havzasını besleyen Çağlayancerit’in yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 1 buçuk metrenin üzerinde oldu. Yine Düzbağ İçme Suyu regülatörünün beslendiği Göksu Havzası’nda da 1 buçuk metre yüksekliğinde kar yağışı gerçekleşti. Şubat ayında ise yağış miktarı çok düştü. Henüz yeterli bir yağış olmadı. Şubat ayı ortalamalarının çok altında yağış aldık. Henüz metrekareye düşen yağış 20 kilogramı bulmadı. Önümüzdeki günlerde, özellikle Mart ve Nisan aylarında bölgemizin daha fazla yağış almasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazar Koçyiğit'ten imza günü
YEREL HABERLER Yazar Koçyiğit'ten imza günü
Gaziantep'te geçmiş geleceğe taşınıyor Gazi şehrin sözlü kültürünü çocuklara aktaracak masal atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te geçmiş geleceğe taşınıyor Gazi şehrin ...
Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret etti Fadıloğlu, hizmete girecek olan sosyal tesisi inceledi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, yukarı Arıl sakinlerini ziyaret ...
Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 200 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 200 bin kişiyi ağırladı
GAÜN personellerine hayat kurtaran eğitim
YEREL HABERLER GAÜN personellerine hayat kurtaran eğitim
Eski Devlet Bakanı Şimşek: “Şahin’in küresel vizyonunu şehre çok büyük ödüller getirdi”
YEREL HABERLER Eski Devlet Bakanı Şimşek: “Şahin’in küresel ...
Gaziantepli kaşif hayatını kaybetti Korona virüse yakalanan kaşif yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Gaziantepli kaşif hayatını kaybetti Korona virüse ...
Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi Çalıştıkları mağazada çıkan yangını hüngür hüngür ağlayarak izlediler
YEREL HABERLER Çeyiz mağazasında yangın: 8 çalışan dumandan ...
Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Takımdaki bazı durumlardan hiç hoşnut değilim"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Hiç istemediğimiz bir mağlubiyet ...
Vincenzo Montella: "Benim için çok keyif veren bir galibiyet oldu"
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: "Benim için çok keyif veren bir ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından
Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Adana ...
Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi ...
GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları topladı
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları ...
GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
YEREL HABERLER GKV’li Beren Kalyoncu satrançta Türkiye ikincisi
Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ediyor Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi projesini yerinde inceledi Bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Sahnesi, yükselmeye devam ...
HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
YEREL HABERLER HKÜ’lü öğrencilerden Türk Kültürüne büyük katkı
Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık: “Hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Romatizmalı hastalara moral etkinliği SANKO Hastanesi ...
Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği resim kursu hayatını değiştirdi Yaşama resimle tutunan 63 yaşındaki ressam gençlere taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Gittiği ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp refüje çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.