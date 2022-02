Fabrika işçisinin kopan ayağı Gaziantep’te mikro cerrahi tekniğiyle dikildi

Şanlıurfa’da kaza sonucu her iki ayağını da iş makinasına kaptıran fabrika işçisi, ambulansla acil olarak çeşitli hastanelere sevk edildi. Bir ayağında kopma diğerinde ise parçalanma olan işçinin ayağının kesilmesi önerilince, hasta son çare olarak Liv Hospital Gaziantep’e başvurdu. İşçiye burada yapılan acil müdahale sonuç verdi, ayakların her ikisi de ameliyatla yerine dikilerek ayaklarda dolaşım sağlandı.

Şanlıurfa’da yaşayan 57 yaşındaki Tevhide Çiçek, fabrikada çalıştığı sırada her iki ayağını da makinaya kaptırdı. Durumu gören fabrika çalışanları hemen makinayı durdurup, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın sıkışan ayaklarını makinadan çıkardı. Ayaklarından birini sadece bir deri parçasının tuttuğu, diğer ayağı ise parçalanmış durumda olan işçi için çok sayıda hastaneye başvuruldu, ancak doktorların hepsi yapılacak bir şeyin olmadığını, bir ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi.



İki ay içinde tekrar yürümeye başladı

Hasta bunun üzerine son çare olarak Liv Hospital Gaziantep’e başvurdu. Bu tarz zor ve riskli ameliyatları daha önce de gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serdar Kara’nın yaptığı muayenenin ardından vakit kaybetmeden hastaneye yatırılan işçi, acil bir şekilde ameliyata alındı. Uzun süren başarılı mikro cerrahi ameliyatı ile kopan ayak dikildi, her iki ayakta da dolaşım sağlandı. Hastaya 2 ay içerisinde çeşitli ameliyatlar daha yapılarak yürüme fonksiyonu tekrar kazandırıldı.



Başarılı geçen tedavi ve ameliyat sürecinin ardından Tevhide Çiçek yeniden sağlığına kavuştu. Kopan ayağı yerine dikilen Tevhide Çiçek, “Ameliyatın ardından bacaklarımı yeniden sağlıklı görmek beni çok mutlu etti. İlk zamanlarda hiç umudum yoktu. Op. Dr. Serdar Kara ve ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır’’ dedi.



“Uzuv kopmalarında doğru ekibin acil müdahalesi çok önemli”

Op. Dr. Serdar Kara, hastanın kendilerine ilk geldiğinde bir bacağını bir deri parçasının tuttuğunun altını çizerek, “Hastamız geldiğinde bacağını sadece bir deri parçası tutuyordu. Kemik, kas ve tendonlarında ciddi yaralanmalar olmuş ve dokularında eksiklikler mevcuttu. Başarılı bir mikro cerrahi ameliyatı ile sinirlerini, damarlarını, tendonlarını ve kemiklerini onararak ayağını başarılı bir şekilde diktik, her iki ayağında da dolaşımı sağladık. Bu gibi uzuv kopmalarında doğru ekibin acil müdahalesi çok önemlidir. Vakit kaybetmeden müdahale edilip uzvun yerine dikilmesi büyük önem taşır’’ diye konuştu.

