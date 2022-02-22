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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep büyükşehir, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak

İHA

Gaziantep büyükşehir, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bey Mahallesinde bulunan Tabak Hamamı’nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden devraldı. Tarihi hamamın, yapılacak son restorasyonların ardından hizmete açılması hedefleniyor.
Gaziantep’in tarihi hamamlarını koruma altına almak ve şehrin kültürel dinamiklerinden biri olan hamam kültürünü yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bey Mahallesinde bulunan Tabak Hamamı’nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden devraldı. Tarihi hamam, yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açılacak. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik ekip tarafından tarihi hamam ve hanların restorasyon süreci için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
“Ecdadın bize bıraktığı mirası geleceğe taşımak istiyoruz”
Osmanlı Dönemi'nde temizlik sistemi ile birlikte kanalizasyon yapısıyla şehrin temizlediğini, akabinde de hamamlar aracılığı ile sistem üzerinden temiz kirli su dolaşımını sağlayarak beden temizliğine önem verildiğini söyleyen Şahin, "Ecdadın bize bıraktığı mirası geleceğe taşımak istiyoruz. Hanların ve hamamların bizim geçmişimizde önemli bir yeri var. Aldığımız kararla Sabun Hanı, Pekmez Hanı ve İki Kapılı Hamam'ın restorasyon işine başlayacağız. Ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün büyük bir kısmını restore ettiği Tabak Hamam'ını da devraldık. Burada kalan yenileme çalışmalarına biz devam edeceğiz" dedi.
“Görüşmeler sonuçlandı, Tabak Hamamı'nı Gaziantep kültürüne kazandıracağız”
GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan ise Tabak Hamamı'nın restorasyonunu incelediklerini belirterek, "Tabak Hamamı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sonuçlandı. Bu hamamı Gaziantep'in kültürüne kazandıracağız. Mekanda geçmişle, günümüzü birbirine bağlayan çok güçlü bağlantılar gördük. Bu mekanla ilgili çalışmalarımız olacak. Geçmişi günümüze taşıyacağız. Ayrıca yeni ekleyeceğimiz fonksiyonlarla hem şov ve üretim hem de teşhir ile turistik bir mekânı Gaziantep'e kazandırmış olacağız. Bu tarihi hamamın restorasyonunu yapacağız. Hedefimiz, genel itibariyle kentin hamam kültürünü koruyarak geleceğe taşımaktır. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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