Minik Asiye’ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından tahliyelere itiraz

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e iki pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine, serbest bırakılan 4 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanık “kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.



Ne olmuştu?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep’te ve ardından da Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

İddianamede tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Elibol ile Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ve tutuksuz sanık Zeynep Can hakkında “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi sanık Mahmut Elibol hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

