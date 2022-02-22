Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)

4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDI
Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından gözaltına alınarak mahkemeye getirilen Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can yeniden hakim karşısına çıktı. 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. 4 sanık kararın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.(DHA)Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-02-22 20:29:01
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