Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı

İHA

Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tahliyelerine karar verilen 4 tutuklu sanık, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanık "kasten yaralama" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Başsavcılık itiraz etti
Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sanıkların tekrardan tutuklanmasına yönelik yakalama karar verdi.

Tekrardan tutuklandılar
Kararın ardından gözaltına alınan 4 sanık Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ve Mustafa Yiğit ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tekrardan tutuklanmalarına karar verdi.

Ne olmuştu?
Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te polisten uyuşturucu tacirine suçüstü Torbacının evinden ve üzerinden 1.5 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep’te polisten uyuşturucu tacirine ...
SANKO Okulları’nda Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı başladı MEF Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erkut: “Gençler kendini geliştirmenin öneminin farkında değil” “Gaziantep’e kebap, katmer yemeye gelmedik. Sayın Abdulkadir Konukoğlu abimize saygımızdan geldik. inanılmaz bir iş yapıyor”
YEREL HABERLER SANKO Okulları’nda Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı ...
Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)
YEREL HABERLER Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için ...
Gaziantep’te Vergi Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te Vergi Haftası kutlamaları başladı
Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak GGC ile GAÜN arasında önemli işbirliği
YEREL HABERLER Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı ...
Şahinbey’de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi
YEREL HABERLER Şahinbey’de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Gaziantep’te antik kentler çalıştayı düzenlendi Başkan Şahin yeni çalışmalar için “biz hazırız” mesajı verdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te antik kentler çalıştayı ...
Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı ALG Spor'un Brezilyalı futbolcusu Thays Ferrer resmi sözleşmeyi imzaladı İmza töreni öncesi davul, zurna ve meşaleli şov dikkat çekti
YEREL HABERLER Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle ...
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, hastanede ...
Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını ...
Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
YEREL HABERLER Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için ...
Minik Asiye’ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından tahliyelere itiraz
YEREL HABERLER Minik Asiye’ye pitbull saldırısı davasında tahliye ...
Gaziantep büyükşehir, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak
YEREL HABERLER Gaziantep büyükşehir, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete ...
ANKA’da yangın söndürme eğitimi verildi
YEREL HABERLER ANKA’da yangın söndürme eğitimi verildi
Fabrika işçisinin kopan ayağı Gaziantep’te mikro cerrahi tekniğiyle dikildi
YEREL HABERLER Fabrika işçisinin kopan ayağı Gaziantep’te mikro ...
Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısında tutuklu 4 kişi tahliye oldu
YEREL HABERLER Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısında ...
Minik Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasına ilişkin dava başladı Asiye’nin ağır yaralanmasına ilişkin 6 sanık hakim karşısında Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi Baba Ateş: “Bana ‘Sen gidersin köpekler kalır’ dediler” Asiye’nin annesi: “Kızımı köpeklere sanık Süheyla alıştırdı” Tutuklu site yöneticisinin ailesinin tanıkları tehdit ettiği iddiası
YEREL HABERLER Minik Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasına ...
Süper bağışıklık için gökkuşağı beslenme
YEREL HABERLER Süper bağışıklık için gökkuşağı beslenme
Vali Gül’den GGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gül’den GGC’ye ziyaret
Hırsızlıklardan bıkan KÜSGET esnafı çözüm bekliyor Hırsızlık olayları arttı, esnaf yüz binlerce liralık zarara uğradığını iddia etti Çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, esnafın tavuğunu çalmış
YEREL HABERLER Hırsızlıklardan bıkan KÜSGET esnafı çözüm ...
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 oldu İlerleyen günlerde doluluk oranının yüzde 100’ü bulması bekleniyor
YEREL HABERLER Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 50 ...
Yazar Koçyiğit'ten imza günü
YEREL HABERLER Yazar Koçyiğit'ten imza günü
Gaziantep'te geçmiş geleceğe taşınıyor Gazi şehrin sözlü kültürünü çocuklara aktaracak masal atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te geçmiş geleceğe taşınıyor Gazi şehrin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.