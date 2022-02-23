Arabanlı çiftçileri kuraklık endişesi sardı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, son 54 yılın en yoğun kar yağışının bu yıl Ocak ayında gerçekleşmesine rağmen Araban Ovası’nda 25 bin 730 dönüm alanda sulu tarım yapılmasını sağlayan Ardıl Barajı dolmadı. Güneydoğu’nun tahıl ambarı ve sarımsak diyarı olarak bilinen Araban’da çiftçileri kuraklık korkusu sardı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar ve sağanak yağışlar, ilçedeki Antep fıstığı ve zeytin üreticilerini sevindirirken, Araban Ovası’ndaki 25 bin 730 dönüm alanda sulu tarım yapılmasını sağlayan Ardıl Barajındaki doluluk oranına beklenen etkiyi göstermedi. Ardıl baraj gölünün doluluk oranının beklenen seviyeye gelmemesi bölge çiftçilerinde kuraklık endişesi oluşturdu.

İlçeye bağlı Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesi çiftçilerinden Şıh Mehmet Bilekçi, geçen yıl Ocak ayı ortalarında hiç kar yağışı gerçekleşmemesine rağmen Ardıl Barajı Gölü’nün tamamen dolup taşması biz çiftçileri sevindirdiğini hatırlattı.



Çiftçi bahar yağışlarından umutlu

Bu yıl Ocak ayında 10 gün boyunca aralıksız bir şekilde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak yağışlara rağmen hala baraj gölünün dolmadığını aktaran Bilekçi, “Ardıl Barajı suyu ile bölgedeki 25 bin 730 dönüm alanda sulu tarım yapan sarımsak ve pamuk üreticileri ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ardıl Barajı Gölü’nün onca kar ve sağanak yağışlara rağmen hala su seviyesinde ciddi bir doluluk oranı yakalanmadı. Bu yüzden kuraklık endişesi taşıyoruz. Bahar yağışlarının da ihtiyaç düzeyinde gerçekleşmemesi halinde yaşanması muhtemel kuraklık sıkıntısı biz çiftçileri kara kara düşündürüyor. Allah’tan umut kesilmez, rahmetin kesilmemesi için dua ediyoruz” diye konuştu.

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