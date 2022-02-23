Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor Yeni 15 çorba çeşmesiyle sayı 41’e çıkacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 26 noktadan sürdürdüğü sabah çorba ikramı hizmeti sürüyor. Büyükşehir yeni kuracağı 15 nokta ile günlük ikram kapasitesini 22 bin kişiye çıkaracak.

7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, her gün 06.0009.00 saatlerinde hastaneler, üniversiteler ve işçi servislerinin yoğun olduğu bölgelerde çorba ikram çeşmelerinde sıcak çorba ve ekmek ikram ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen hizmet, gelen talepler doğrultusunda arttırılarak 15 yeni çorba ikram çeşmesini daha hizmete eklenecek. Böylece sayı 41’e çıkarılacak. Günlük hizmet verilen vatandaş sayısı ise yaklaşık 22 bin olacak. Şu anda 26 noktada bulunan çorba ikram çeşmeleri, üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, günlük çorba ikramı hizmetinin aksatılmadan yürütüldüğünü belirterek, “Hijyenik ortamda ustalarımızın lezzetleri ellerinde pişiriliyor. 26 noktada hizmet veriyoruz 15 noktaya daha çorba çeşmesi koyacağız. Gaziantepli hemşerilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep bilindiği üzere sanayi ve işçi şehri. Günün erken saatlerinde iş yerlerine giden işçilerimiz sabahları çorbalarını içip işe gidiyor. Öğrencilerimizde sabahları bu noktalardan çorbalarını alıyorlar. Hastanelerde de bu hizmeti yürütüyoruz. Kendi vatandaşımıza yaptığımız bu hizmeti doğru bir hizmet olarak görüyoruz. Bütün Gaziantepli hemşerilerimize afiyet olsun” diye konuştu.

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