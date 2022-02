SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversite eğitiminin diğer eğitimlerden daha farklı bir eğitim olduğunu belirterek, “Üniversiteleri sakın sizlere bilgi veren, sınava tabi tutan, bilgi seviyenizi ölçen ve buna göre size diplomalar, yetkinlik belgeleri kazandıran kurumlar olarak görmeyin” dedi.

SANKO Okulları’nda düzenlenen “Kariyer Günü ve Üniversite Fuarı”nın ikinci gününde alanında uzman, birbirinden değerli konuklar öğrencilerle bir araya geldi. Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların katılımıyla düzenlenen programda; SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı’nın yanı sıra, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülgün ve Eğitim Uzmanları Turgay Polat ile Burak Kılanç, kariyer konusunda atılması gereken adımlarla ilgili tecrübelerini paylaştılar.

Üniversitelerin hayatın en güzel yıllarının geçirileceği kurumlar olduğuna işaret eden SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı, “Üniversiteler, çocukluktan erişkinliğe bir köprü ve size çok farklı bakış açıları kazandıracak kurumlardır” ifadelerini kullandı.

“Üniversite ya da hangi programı seçeceğiniz çok önemli ya gideceğiniz programı çok iyi seçip çok keyifli dönem geçireceksiniz ya da hayatınız keşkelerle geçecek” diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizi yönlendirmeye çalışacak olan kişi ve gruplardan ilki rehber öğretmenlerinizdir. SANKO Okulları’ndaki rehber öğretmenlik sistemini yakından biliyorum. Rehber öğretmenleriniz okula girdiğiniz günden itibaren notlarınızı takip edip sizi gözlemliyorlar. Öğretmenleriniz, hangi bölümlerde başarılı olacağınız konusunda size fikir vereceklerdir mutlaka görüşlerini dikkate almalısınız. İkinci grup ise çevresel veya ailesel faktörlerdir. Size birtakım yönlendirmelerde bulunacaklar. En doğru yönlendirmeyi anne babanınız yapacaktır. Bir çocuğu anne babasından daha fazla seven birine rastlamadım. Kesinlikle dinleyin, eğer farklı düşünüyorsanız mutlaka konuşarak onları ikna etmeye çalışın. Onlara mutlaka güvenin.”

Üniversite tercihlerinde sosyal olanakların gözden geçirilmesinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Öğrenci kulüpleri var mı? Dünyada yeni meslekler doğuyor. Bazı meslekler ölürken bazı meslekler yeniden doğacak bunlara önem vermelisiniz bunun için de multidisipliner çalışmalısınız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Dağlı, “Çok şanslısınız çok güzel konuşmacılar seçilmiş. Böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan SANKO Okulları’na ve katkı sunan herkese teşekkür eder, sizlere başarılarla dolu bir gelecek dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

“Aksiyon almakta geç kalıyoruz”

Programa çevrimiçi katılan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise, “SANKO Okulları’nı çok iyi biliyorum. SANKO Ailesi ile uzun yıllardır beraberim. Burada sizlerle bir araya geldiğim için mutluyum” diyerek sözlerine başladı.

Dünyanın çok hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girdiğini anımsatan Prof. Dr. Demirtaş, “Hayatımıza her yıl başka bir yenilik, teknoloji ve kavram giriyor. Dünya eski dünya değil. Eskiden çağ atlama denen olaylar 30, 40, 50 yılda bir olurdu. Şu an yıldan yıla farklılıklar gösteriyor. Bundan 10 yıl önce sanal dünya diye bir şey yoktu. On yıl çok uzun süre değil on yıl önce liseye giden öğrencilerle şu an gidenler başka dünyaların insanları” ifadelerine yer verdi.

“Hatanın en büyüğünün anlayıp anlamamada değil aksiyon alma konusunda yaşanan gecikme olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, “Bir öğrenci yeniliklere anne babasından daha da açık ama aksiyon alınırken geri kalınıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Doğru bir üniversiteyi kazanıp, doğru dersleri seçtiğiniz zaman iş bitmeyecek. Bu olayın sadece yüzde 10’u” diyen Prof. Dr. Demirtaş, şunları kaydetti: “Dünyada özel araştırma birimleri var. Bunlar çok büyük fonlar alıyorlar. Doğru bir üniversiteyi kazanıp doğru bölüme yerleşmeniz tek başına yeterli değil. Dünyanın en iyi üniversitesinde öğretilen bilgilerin yüzde 50’sini iş yaşamında kullanmayacaksınız. Üniversitelerin tek başına verdiği sinyal de yeterli değil. 40 yıl önce sadece üniversiteye girmek bile yeterliydi fakat günümüzde üniversiteye tek başına girmek veya mezun olmak yeterli değil. Olay size düşüyor hangi konuda uzmanlaşıyorsanız o konuda okuyacaksınız. Çok iyi bir üniversiteden çok iyi notlarla mezun olmak artık tek başına sizi ileriye götürmeyecektir.”

Uzmanı olduğu konu hakkında her gün en az dört saat okuma yaptığını dile getiren Prof. Dr. Demirtaş, öğrencilere şöyle seslendi: “İyi üniversiteden mezun olacaksınız, uzmanlaşacağınız alanla ilgili makale okuyup güncel gelişmeleri takip etmelisiniz. Dünya çok hızlı bir şekilde gelişim ve değişim gösteriyor ki, üç yıl öncekileri bile kullanamayacaksınız. Devletler güçlüdür ama hiçbir devlet teknolojinin önünde duramaz. Tek başına mühendis olmanız yeterli değil.”

“Size dayatılan klasik meslekleri yapmak zorunda değilsiniz”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz da öğrencilerin kendileriyle ilgili sorunları mutlaka kendilerinin çözmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İnsan istedikten sonra her yaşta öğrenmenin mümkün olduğunu anlatan Prof. Dr. Feyiz, öğrencilere şu önerilerde bulundu: “Öğrenmenin yaşı yok. Öğrendikçe yaşamanın anlamı var. Hiçbir şey için geç değil. 24 saat tutkuyla yapacağınız işi bulmalısınız. Yaptığını şeyi sevmiyorsanız başarılı olamazsınız. Hayatta hiçbir şeye geç kalmıyorsunuz. Size dayatılan klasik meslekleri yapmak zorunda değilsiniz. On yılda bir yeni meslekler gelecek. Çok geniş bir alanınız var. Değişik şeyler denemek zorundasınız insan kapasitesi buna müsait. İstikrarlı ve ısrarcı olun hayatınızı kendiniz için zorlaştırmayın. Yaptığınız işin özünü kaçırmayın. Odağınız para olmasın, sevdiğiniz iş olsun. Sevdiğiniz iş size yaşamınızı sürdürecek parayı da getirecektir. Hayallerinizle kendiniz arasında tek engel sizsiniz. Kendinizi seveceksiniz, kendinize inanacaksınız sonrası gelecektir”

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülgün ise okumanın ve gelişimin önemini vurgulayarak, “Hiç durmadan okumanız lazım, farklı alanlara ilgi duymalısınız. Daha iyisini hedefliyorsanız bilgi ve zekanın yanında diğer konulara da önem vermelisiniz” dedi.

“Enerjinizi hiç kaybetmeyin hayatta birçok şey sizi aşağı çekmeye çalışacak” diyen sözlerini şöyle tamamladı: “Öğrenmeniz gerekenleri öğreneceğiniz yerde öğrenmelisiniz. Ruhunuzu sürekli beslemelisiniz. Dünya yüzde beş insanın sırtında dönüyor. Dürüst olun, dürüst yaşayın hayatta hiçbir şey dürüst olmaktan daha kıymetli değil. Ne yaparsanız yapın düzgün bir insan olun. Bir fikriniz varsa cesaretle arkasında durup savunmalısınız.”

Eğitim Uzmanı Turgay Polat da “50 yıldır sınav konuşuyoruz. Türkiye’de son 15 yılda 18 bin 200 çeşit yeni meslek ortaya çıkmış. Yüzde 76’sı yabancı. Bakış açınızı değiştirin kendinizi bugüne göre değil mezun olduğunuz dönemin şartlarına göre hazırlayın” diyerek değişimin hızının altını çizdi.

“Gelecekle ilgili hayalleriniz ve hedefleriniz olsun”

Eğitim Uzmanı Burak Kılanç ise öğrencilere, ders ve sosyal yaşam arasındaki dengeyi iyi kurmaları önerisinde bulundu.

Hayatta başarılı olmak için tembel olmamak gerektiğinin altını çizen Kılanç, özetle şu bilgileri aktardı: “Çalışmak, üretmek ve araştırmacı olmak dersle ilgili değil. Üretici olmak gerekiyor. Ne kadar erken farkında olursanız o kadar erken yol alırsınız. Dünyada tüm kavramlar üretici ve tüketici olarak ikiye ayrılabilir. Gelecekle ilgili hayalleriniz ve hedefleriniz olsun. Mezun olduğunuzda ne yapmak istediğinizi planlayın. Süreci siz yönetmelisiniz eğer akışına bırakırsanız savrulup gidersiniz. İster gerçek evrende ister metaversede yaşayın mutlaka veri analizi gücünüzün olması gerekiyor.”

Öğrenciler, iki gün süren fuarda SANKO Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi stantlarını ziyaret ederek üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi aldılar.

