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13. GAP Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı GSO Başkanı Ünverdi: “Tarıma dayalı sanayimizi geliştirmek zorundayız”

İHA

13. GAP Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı GSO Başkanı Ünverdi: “Tarıma dayalı sanayimizi geliştirmek zorundayız”

13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreni Gaziantep protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, ve Gaziantep Ziraat Odası’nın destekleriyle düzenlenen fuarda 130 firma ve marka temsil ediliyor.

“Tarıma dayalı sanayimizi geliştirmek zorundayız”
Fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamında tarıma dayalı sanayinin büyük bir payı bulunduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten yapılan ihracatta tekstil sektöründen sonra ikinci sırada yüzde 30 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri geldiğini söyledi.
Gaziantep’in tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye’de 2. sırada yer aldığını, kentten 2021 yılında 2,9 milyar dolar tarıma dayalı ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Ünverdi, Gaziantep’in bu yönüyle yemeklerinin lezzeti kadar, gıda üretimleri ile dünyayı doyuran bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi.

Uluslararası kuruluşların ve otoritelerin gıda arzındaki sıkıntılara ve tarımın önemine vurgu yaptıklarını, buna bağlı olarak kuraklık ve iklim değişikliğine karşı tedbirlerin artırıldığını belirten Ünverdi, “Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve Yeşil Mutabakat bu kapsamda en dikkat çeken çalışmadır ve bu kriterlere hazır olmak zorundayız. Gaziantep Sanayi Odası olarak da kurmuş olduğumuz Yeşil Mutabakat çalışma grubu ile firmalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi için de tarım ve tarıma dayalı sanayimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Temel ihtiyaç olan gıdaya olan talep tüm dünyada bundan sonra da artarak devam edecektir. Ülkemiz, coğrafi şartları, bereketli toprakları ile bu anlamda çok şanslı bir ülkedir. Tarıma dayalı sanayi ve gıda üretimlerimizi artırabilirsek ekonomimize katkısını da artırabiliriz. Bu anlamda fuarımız da farklı bölgelerde üretim yapan gıda sanayicilerini, tarım makinaları üreticilerini, çiftçi ve besicilerimizi buluşturması açısından büyük önem taşıyor ve eminim ki sektörlerimize ve ülke ekonomimize çok büyük katkıları olacaktır. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerem Üstün, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı vekurum yetkilileri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirilerek katılımcı firmalar tarafından açılan stantlar gezildi.
13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı, 4 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Sinop’tan katılımcıların ağırlandığı fuarda tarım makineleri, ekipmanları ve aksesuarları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, çapa makinesi ve diğer makine üretim araçları, iş makineleri, ürün işleme makineleri, ürün ambalajlama ve paketleme makineleri, ürün depolama makineleri ve sistemleri, drenaj teknolojileri, sulama ekipman ve sistemleri, tarım ilaçları, ilaçlama malzeme ve sistemleri, gübre, organik tarım, sera, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme ve sera otomasyonu, sebze meyve fidancılığı sistemleri, sera konstrüksiyon ve ekipmanları, çiçek, meyve ve sebze tohumu, bahçe ekipmanları, ekolojik tarım, multi viyol, kümes hayvanları ve kümes ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, toprak ölçüm sistemleri, süt sanayi ve tarımsal yayıncılık gibi ürün grupları sergileniyor.

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