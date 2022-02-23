Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

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Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) -

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou (Dk. 90+1 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir Zaffane, Gameli, Haddadi, Karim Hafez, Jospin (Dk. 78 Donsah), Azubuike, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Rahman Buğra (Dk. 90+4 Mert Miraç), Dicko

SARI KARTLAR: Gameli, Mustafa (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'ncı hafta erteleme maçında Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 18 Ocak tarihinde ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maç, kaldığı yerden devam etti ve 0-0 sona erdi.

54´üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Muhammet Demir topu çizgide kontrol edip Furkan´a bıraktı. Furkan´ın şutunda top az farkla auta çıktı.

71´inci dakikada Gaziantep FK´da Figueiredo Malatyaspor savunmasından kaptığı topu Muhammet´e bıraktı. Ceza sahası içerisine sokulan Muhammet´in şutunu kaleci son anda kurtardı.

76´ncı dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Figueiredo´nun yerden pasında Muhammet´in düzgün vuruşunu kaleci Ertaç ayakları ile uzaklaştırdı.

82´nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç´ın ortasında Dicko´nun şutunu kaleci Günay kurtardı.

88´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde Maxim yerde kaldı. Konuk takım oyuncuları penaltı bekledi. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul tespit etti.

Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-02-23 21:17:26



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