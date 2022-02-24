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4 çocuğun mazot dolu tenekeyle oyunu faciayla bitti Mazot tenekesi bomba gibi patladı, 4 çocuk ölümden döndü

İHA

4 çocuğun mazot dolu tenekeyle oyunu faciayla bitti Mazot tenekesi bomba gibi patladı, 4 çocuk ölümden döndü

Gaziantep’te 4 çocuğun mazot dolu tenekeyle oynadığı oyun faciayla sonuçlandı. Teneke çocukların içine soktukları kağıt parçasını ateşe vermesiyle bomba gibi patlarken ölümden dönen 4 arkadaş feci şekilde yandı. Oğlunun tanınmayacak hala geldiğini söyleyen baba Faraç İsabaş, alevlerin metrelerce yükseldiğini aktardı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine Nuripazarbaşı Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Faraç İsabaş’ın iki oğlu ve iki arkadaşı evlerinin bahçesindeki mazot dolu tenekeyle oyun oynamaya kalkıştı. Tenekenin uç kısmına soktukları kağıt parçasını ateşe veren çocuklar, tenekenin bomba gibi patlamasına neden oldu. Bir anda parlayan aleve maruz kalan, 4 arkadaşın elbiseleri ve saçları tutuşarak yanmaya başladı. Metrelerce yükselen alevi gören mahalle sakinleri yanan çocukları söndürerek durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuğu, ilk müdahalenin ardından Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan 4 çocuktan 3’ü taburcu edilirken bir çocuğun tedavisi hala sürüyor.

“Oğlumu görünce tanıyamadım”
Olayda 2 çocuğu feci şekilde yanan 67 yaşındaki Faraç İsabaş, olay gününü anlattı. Cumartesi günü akşam saatlerinde çocukların karnını doyurduktan sonra evden çıktığını aktaran İsabaş, kendisi evden çıktıktan sonra çocukların mazot dolu tenekeyle oynadığını söyledi. Olayı gören komşularının kendisine haber verdiğini belirten İsabaş, “Nasıl oldu diye sordum. Tenekenin içine kağıt parçası koyup ateşe vermişler. İki komşumun oğlu iki de benim oğlum yaralanıyor. Teneke bomba gibi patlamış. Çok şükür durumları iyiye gidiyor. Bir oğlum taburcu edildi. Diğer oğlumun tedavisi sürüyor. Yüzlerinde ve ellerinde yoğun yanıklar var. Tenekeyle oyun gibi oynamışlar. Komşular alevlerin metrelerce yükseldiğini söyledi. Bizim evin durumu çok sağlıklı olmadığı için hastanede tedavi görüyorlar. Ben oğlumu görünce tanıyamadım. Pansuman yapıldıktan sonra ancak tanıyabildim. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“Teneke bomba gibi patlıyor”
Feci olaydan bir oğlu yanan Münevver Sonar ise komşularının oğlunun mazot dolu tenekeyi bahçeye indirdiğini anlattı. Tenekeye ateşi yaklaştırdıkları zaman tenekenin bomba gibi patladığını ifade eden Sonar, “Benim oğlumun durumu kötü. Bir haftadan beridir hiç uyumuyor. Çocuğum hastanede kalamadığı için her gün götürüp getiriyorum. Pansuman yaptırıyorum. İkinci derece yanık oluşmuş. Tam ne zaman iyileşir bilemiyoruz. Sanki sokağa bomba atmışlar gibi oldu. Biz gittiğimizde alev almışlardı. Çocuklar ‘Yardım edin, bizi kurtarın’ diye bağırıyordu. Çocukları sularla söndürebildik. Anne ve babalar çok dikkatli olsun. Bir dakika içerisine yaşanan bir olay. Çocuğum ateşten de korkar ama başımıza bu geldi. Anneler babalar çok dikkat etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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