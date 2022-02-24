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Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bir ilk daha Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi açıldı

İHA

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bir ilk daha Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi açıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi açıldı. Özel hastaneler bakımından Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ilk olma özelliğini taşıyan merkezde, hastalar büyük bir titizlikle tedavi edilecek.
Sağlık alanındaki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, bir ilke daha imza attı. Özel hastaneler içerisinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk olma özelliğini taşıyan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Hastaların tedavileri için her detayın düşünüldüğü merkezde; hastalar ve hasta yakınlarının otel konforunda hizmet alacak. Her beş dakikada bir içerideki havanın yenilendiği, kişisel tüm eşyaların tek kullanımlık olduğu ve hastaların hastalıkları nedeniyle oluşabilecek diğer hastalıklarının önüne geçilebilmesi için steril bir şekilde dizayn edilen merkez; Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet edecek.

“Steril bir şekilde tedavilerini sağlamak birinci hedefimiz”
Kemik iliği ve merkez hakkında bilgiler veren Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhami Kiki, “Kemik iliği nakli merkezi bölgemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Kemik iliği nakli; çeşitli kan kanserlerinde, kanser dışı kan hastalıklarında ve diğer kanser türlerinde uygulanan oldukça önemli bir tedavi yöntemidir. Bu tedavilerde aslında hastaların çok kaliteli bir sağlık hizmeti almasıdır. Kaliteli bir havanın olması ve bu hastaların immün sisteminin özellikle düşük olduğu dönemlerde fırsatçı enfeksiyonlara yakalanmalarının önüne geçilmesi gerekir. Dolayısıyla bizim merkezimiz 11 yatak olarak dizayn edilmiştir. Bu merkezde bütün hijyenik tedbirler en üst düzeyde sağlanmış durumdadır. Buraya gelen hastalar ilk olarak dış giysilerini kendilerine tahsis ettiğimiz dolaba bırakır, steril önlüklerini ve terliklerini giyerek odalarına alınırlar. İlk olarak duş aldırılır ve yatağına geçer. Bu şekilde hastalar steril bir şekilde hijyenik tedbirler alınmış olarak tedavisine başlanır. Bu hastalara kaliteli havanın sunulması lazım bunun içinde biz merkezimizde havayı her beş dakikada yani saatte 12 defa tamamen değiştiriyoruz. Belli aralıklarla partikül sayılarına bakılarak bu havanın kalitesini kontrol ederiz. Çünkü bu hastaların bütün immün sistemleri tamamen zayıflamış durumdadır. Bu nedenle bu hastalar en basit bir mikrobik bir enfeksiyona bile oldukça ağır bir şekilde yakalanabilirler. Özellikle havadan kaynaklanan akciğer mantar enfeksiyonları bizim için çok büyük problemler oluşturuyor. Bu nedenle havanın değişimi tüm dünyada çok önemlidir. Biz havayı saatte 12 defa değiştiriyoruz ama 23 defa değiştirme kapasitesine de sahibiz. Hasta başına bir refakatçi kabul ediyoruz, bunun dışında hiçbir ziyaretçi kabul edilmiyor. Refakatçilerinde serviste kalmasını önemsiyoruz bu nedenle tüm ihtiyaçlarını giderebilecek imkanlara sahibiz. Bu şekilde hastalarımızı tedavi etmek birinci hedefimizdir” diye konuştu.
Özel hastaneler içerisinde ilk olma özelliği taşıyan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki büyük bir eksikliği gidereceğini söyleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, merkezinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

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