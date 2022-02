Vefatının 700. yılında Yunus Emre’yi anlatan kitap seti yayınlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre Divanı, Yunus Bir Haber Verir ve Kalbe Düşen Cemre eserlerinin bir araya getirildiği kitap setini okuyucuyla buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Gazikültür A.Ş tarafından Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümünde Mustafa Kutlu’nun Yunus Emre Divanı, Mehmet Kaplan’ın Yunus Bir Haber Verir ve Mustafa Kara’nın Kalbe Düşen Cemre adlı çalışmaları, Yunus Emre kitap setinde bir araya getirildi.

Kitap, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi, Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Yapılan çalışma hakkında değerlendirmede bulunan Gazikültür A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümünde meydana getirilen çalışmanın Yunus Emre’nin evrensel şahsiyetini, nasıl bir ortamda çıktığını, hayatını, fikirlerini ve tesirlerini açık bir üslupla ortaya koyduğunu söyledi.

Yunus Emre’nin Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından olduğunu belirten Yakar, “Şiirlerindeki her kelime her harf Müslüman Türk’ün tarihi tecrübesini ve ortak aklını bin yıllar sonrasına taşır. Bu sebeple de dünyanın köklü değişimine irfanı ile göğüs gererek çağlar ötesine seslenir. Böylelikle Yunus Emre, Türk millî kültüründe faydalanılan ve faydalanılması gereken tükenmez bir kaynak hüviyetine kavuşmuştur.” dedi.



“Yunus Emre’nin Türk düşünce dünyasına etkisi devam ediyor”

Yakar, Yunus Emre’nin Türk düşünce dünyasına olan etkisinin hala devam ettiğinin altını çizerek, “Gazikültür A.Ş olarak Yunus Emre’nin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak amacı ile Yunus Emre Divanı’nı yayınladık. Yunus Emre, ortak değerimiz olarak evrensel bir değere sahip olduğu gibi yerele de hitap etmektedir. Çünkü, Türkçe’nin konuşulduğu ve Türk kültürünün yaşadığı her coğrafya Türk kültür coğrafyasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı. Yunus Emre seti içerisinde yayınlanan bir diğer kitabın ise Türk düşüncesinin önemli isimlerinden Mehmet Kaplan’ın kaleme aldığı ‘Yunus Bir Haber Verir’ eseri olduğuna dikkati çeken Yakar, “Mehmet Kaplan’ın Yunus Emre ile ilgili kaleme aldığı deneme ve incelemelerden oluşmaktadır. Kitap, Mehmet Kaplan hakkında M. Orhan Okay’ın ve Yunus Emre hakkında İnci Enginün’ün uzun giriş yazıları ile başlamaktadır. Mehmet Kaplan’ın bu denemeleri ömrü boyunca yazmayı arzuladığı fakat tamamlayamadığı Yunus Emre kitabı düşüncesinden fragmanlardır. Netice olarak bu kitapta, bir ömür ısrarla Yunus Emre üzerine düşünmüş Mehmet Kaplan’ın kaleminden Yunus’un ve çağının dünyasına dalmakta, açtığı çığırın nesiller boyu Türk’ün varoluşunu nasıl şekillendirdiğini okumaktayız” diye konuştu.

