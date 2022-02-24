Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı Son başvuru tarihi 15 Mart

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mizyal Sanat Evi iş birliğinde çocukların sanatsal kabiliyetlerini keşfetmeyi amaçlayan “34’üncü Uluslararası Çocuk Resim Yarışması” başlıyor. Yarışmaya katılım için son gün 15 Mart 2022 Salı günü olarak belirlendi.

Sanatın olanaklarını kullanarak dünya genelinde çocuk ve gençlerde sanatsal farkındalığı arttırmak, uluslararası kültürel dostlukları sağlamak ve yaş gruplarında evrensel düşünmeyi sağlamak amacıyla bu yıl 34’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Çocuk Resim Yarışması” için başvurular başladı. 319 yaşları arasındaki tüm çocukların ve gençlerin istedikleri kadar resimle katılabildiği yarışmada konu serbest olarak belirlendi. Resimlerin 15 Mart 2022 Salı gününe kadar Mizyal Galeri Sanat, Ali Çavuş Şener Cad. No:18 Şahinbey/Gaziantep 27010/8 Türkiye adresine ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekiyor.

Yarışmaya katılacaklar kara kalem, pastel, suluboya, yağlı boya, mozaik, linolyum baskı ve bunun gibi resim tekniklerini kullanılabilecek. Resim boyutları paspartusuz 25 ila 35 cm boyutlarını kapsayacak. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyenler resminin arkasına okunaklı bir şekilde adını ve soyadını, yaşını, cinsiyetini, açık adresini, okulunu ve öğretmenin de adını yazacak.

Başarı yakalayan katılımcılara ödül olarak altın, gümüş, bronz madalya ile ödüllendirilirken, katılım belgesi de verilecek.

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