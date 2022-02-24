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Yerel gazetelerin sıkıntıları için komisyon kuruldu Siyasiler ve gazeteciler yerel basının sorunlarını konuştu Yerel gazetelerin yaşadıkları sıkıntıların çözümü mecliste konuşuldu

İHA

Yerel gazetelerin sıkıntıları için komisyon kuruldu Siyasiler ve gazeteciler yerel basının sorunlarını konuştu Yerel gazetelerin yaşadıkları sıkıntıların çözümü mecliste konuşuldu

Gaziantep'te resmi ilan yayınlama hakkı bulunan 10 gazete, yaşadıkları sorunlarla ilgili Ankara'da Gaziantep Milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantıda bir araya geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ali Şahin'in koordinesiyle gerçekleşen toplantıda basının yaşadığı sorunların çözümü için ortak hareket edilmesi kararı alındı. Ayrıca, iki tarafın katılımıyla gazeteci ve milletvekillerinden oluşan çözüm odaklı bir komisyon kuruldu ve hazırlanan dosya vekillere dağıtıldı.

Gaziantep'te, basın sektörünün geleceği ve birlikteliği için Ankara'da önemli bir adım atıldı. Basın İlan Kurumu'na bağlı olarak yayın yapan ve resmi ilan alma hakkına sahip 10 gazete, Ankara'da, yaşanan sorunlarının çözümü için temaslarda bulundu. Gaziantep Milletvekilleri ile bir araya gelen gazete sahipleri, Marka Kent Gaziantep'in marka medyası için ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

TBMM'de önemli zirve
Gaziantep'te resmi ilan yayınlama hakkı bulunan Baba Haber27, Denge, Doğuş, Gaziantep27, Olay, Pusula, Referans, Sabah, Telgraf ve Zafer Gazeteleri’nin Ankara ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri ile bir araya gelindi. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ali Şahin'in organizasyonunda gerçekleşen toplantıya Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, M.Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, İ.Hüseyin Filiz ve Mahmut Toğrul katıldı.

“Marka şehire yakışır medya için buradayız”
10 Gazetenin kurduğu Gaziantep Gazeteler Birliği, yaşanan sorunları dosya halinde Milletvekillerine sundu. Dosyada, marka şehir Gaziantep'e yakışır marka medya için artık harekete geçilme zamanı gelindiğine vurgu yapılarak, "Gaziantep'te yerel basının güçlenmesi, daha verimli olabilmesi, istihdam sağlaması ve en önemlisi marka şehrin marka basını olması yolunda atılan bu adımın başarısı, Gaziantep'in başarısı olacaktır. Bunun için de öncelikle resmi ilanlar konusunda sunulan dosyadaki olumsuzlukların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını bekliyoruz" denildi.

“Medya ruhunu gördüm”
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep medyasını ilk kez bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Şahin, "10 gazetenin bugün burada olması, Gaziantep medyasının ruhunun burada olmasıdır. Sorunlarınızı dinledik, bundan sonraki süreçte çözüm odaklı çok hızlı adımlar atacağız. Hedefe odaklandık. Yerelde, ulusalda ve kurumlar nezdinde takip edilmesi gereken neyse bundan sonraki süreçte gerekeni yapacağız" dedi.

“Rüyamda görsem inanmazdım”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 30 yılı aşkın siyaset hayatında bir ilke şahit olduğunun altını çizerek, "Ben şu fotoğrafı rüyamda görsem inanmazdım. Marka şehre yakışan marka basın budur. Sizin sorununuz bizim sorunumuzdur. Bizim, iktidar muhalefet hiçbir farkımız yok. Tüm vekillerimizle birlikte sorunların üstesinden gelip, Gaziantep'te marka basın oluşturma konusunda ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Önemli bir adım”
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise atılan adımı çok önemli bulduğunu belirterek, "İlk defa Gaziantep basınının bu kadar bir ve beraber olması ile karşı karşıya geldim. Çok Mutlu oldum. Sorunlarınızın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.

“Hep birlikte hareket edeceğiz”
Gaziantep basınında yaşanan sorunlar konusunda ilk kez bu kadar bilgi sahibi olduklarının altını çizen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Biz, sorunlar olduğunu biliyorduk ama, bu kadar olduğunun farkında değildik. Siz bunları bize anlattığınız, biz de bunun takipçisi olacağız" dedi.

“Gaziantep için”
AK Parti Gaziantep Milletvekili M.Sait Kirazoğlu da Gaziantep milletvekillerinin Meclis'te örnek bir birlik ve beraberlik havası sergilediğini belirterek, "Bu bağlamda, bu ekip sizin de sorunlarınıza çare bulacak, çözüm odaklı çalışacaktır" ifadelerine yer verdi.

“Birlikten kuvvet doğar”
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, milletvekilleri olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyleyerek, "Sorunları not aldık. Artık, sizler kadar bizler de konuya vakıfız. Bu bağlamda, bunların çözümü için yerel ve genelde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bizim için daha önemlisi, bu şekilde bir araya gelmeniz ve tek vücut olmanızdır. Birlikten kuvvet doğar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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