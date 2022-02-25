Bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

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Gaziantep’te yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 7 kumar makinesi, yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 laptop, 15 flaş bellek, 8 yasa dışı bahisle alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda, 165 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 282 fişek ele geçirdi. Operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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