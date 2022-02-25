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Afetzede gelen yardımın yarısını devlete iade etti Ekipler 8 bin TL hasar tespit etti, hasar 4 bin TL’ye onarılınca afetzede baba oğul geri kalan 4 bin TL’yi devlete iade etti

İHA

Afetzede gelen yardımın yarısını devlete iade etti Ekipler 8 bin TL hasar tespit etti, hasar 4 bin TL’ye onarılınca afetzede baba oğul geri kalan 4 bin TL’yi devlete iade etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde son zamanların en yoğun kar yağışında evlerinin çatısı ve tavanı zarar gören Mustafa Özbal ve oğlu Şeyh Şamil Özbal, hasar 4 bin TL’ye onarılınca devletin gönderdiği 8 bin TL’nin yarısını iade etti.
İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Özbal ve oğlu Şeyh Şamil Özbal’ın kaldığı evin çatısı, ocak ayında meydana gelen son 54 yılın en şiddetli kar yağışında hasar gördü. Kolluk kuvvetleri ve AFAD ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından evde yaklaşık 8 bin TL’lik hasar tespit edildi. Hasarın giderilmesi için Özbal ailesine 8 bin lira yardım yapılırken, aile yaklaşık 4 bin TL’lik masraf ile hasarı giderdi. Çatının onarılmasının ardından Mustafa Özbal ve oğlu, devletin verdiği 4 bin TL’yi iade etme kararı aldı. Duyarlı baba ve oğlu, İslahiye Kaymakamlığına verdikleri ’’İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. Ülkemizde yağan yoğun kar yağışından dolayı İl Afet ve Acil Müdürlüğünce 8 bin TL tarafıma yatırılmış olup, 4 bin TL’sinin yeterli olduğundan tarafıma yatırılan paranın geri kalan 4 bin TL’sini tekrar kurumunuza iade etmek istiyorum’’ yazılı dilekçe ile parayı geri iade etti.

Vali duyurdu
Ailenin gösterdiği duyarlılık ise Gaziantep Valisi başta olmak üzere tüm kamu idarecilerinin takdirini kazandı. Yaşanan olay, Vali Gül’ün sosyal medya hesabından dilekçenin fotoğrafını paylaşması ile duyuldu. Vali Gül’ün telefonla aradığı Özbal ailesini İlçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da ziyaret ederek, duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

''İnsanlık adına yaptık''
İlçe esnaflarından afetzede Şeyh Şamil Özbal, parayı iade etmelerindeki amacın reklam olmadığını belirterek, "İlçemizde yağan yoğun kar sonrası bizim de evimizin çatısında kardan dolayı hasar meydana geldi. Bu hasar sonrası devletimiz bizleri yalnız bırakmayarak yardımımıza koştu. Yapılan hasar tespitinin ardından devletimiz bize 8 bin TL’lik destek verdi. Bizim yaptığımız tamiratta yaklaşık 4 bin TL tuttu. Gelen destekten ihtiyacımız olanı kullandık, kalan yarısının ise bizim hakkımız olmadığını düşündük. Babamla birlikte yaptığımız istiarede parayı iade kararı aldık. Devletimiz sağ olsun gerekli yardımları yaptı, vatandaşını mağdur etmedi. Fazlasına da gerek yok. Biz reklam amaçlı yapmadık, insanlık adına yaptık’’ dedi.

Afetzedelere çağrı
Afetzedelere de çağrıda bulunan Şeyh Şamil Özbal, ''Bazı destek alan vatandaşlar yardımları az buluyor. Bazı insanlar, 'devletten ne kadar fazla alırsak kar mı' diyorlar bilmiyorum. Ama gördük ki verilen yardımlar yetiyor. Fazla bile oluyor. Gelen desteği fazla olanlar bizim yaptığımız gibi geri iade etsinler. Hiçbir kayıpları olmayacağını görecekler'' şeklinde konuştu.

"Vicdanımız rahatladı''
Seyyar satıcılık yapan Mustafa Özbal ise, ''Fazla paranın bize faydası olmayacağını, devletimizin bize yaptığı fedakarlığa karşın biz de dürüst olmak istedik. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğini gördük. Tüm afetlerde devletimizin en ücra köşelere kadar ulaştığına şahit olduk. Devletimizin desteği ile sevindik. İade ile vicdanımız rahatladı, huzur bulduk. Biz normal, herkesin yapması gerekeni yaptık ama bu durum biraz büyütüldü sanki. Biz istemiyoruz böyle abartılmasını'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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