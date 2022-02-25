Gaziantep'te 'suç örgütü' operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yöneticiliğini yapan C.A.D.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda C.A.D.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisin aramasında; 4 tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 315 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 450 aynı seri numaralı sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-02-25 14:27:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.