Halı sektörü finans desteği istiyor

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde yaptığı konuşmada sektörde yaşanan finansman sıkıntılarına dikkat çekti.

Halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin en büyük lokomotifi olduğunu belirten TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, "Gaziantep demek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat demektir. Halı sektörü de Gaziantep ekonomisinin lokomotifidir. En çok ihracat yapan sektörüz. Ancak bizde yatırım maliyetleri çok yüksek. Katma değerli ürünler yapıyoruz. Ancak satışlarımız peşin değil de uzun vadelerle gerçekleşiyor. Bu nedenle de finans desteğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

''Finansmana ulaşım kolaylaşmalı''

Halı ihracatçılarının kredi ihtiyacının uygun koşullarda sağlanması gerektiğini vurgulayan Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, "Kasım ayına kadar finansman konusunda sorun yaşamıyorduk. Çok iyi bir ivme yakalamıştık. Eximbank'a müracaat edince paramız aynı hafta içerisinde hesaba geçiyordu. Destek de veriliyordu. Ancak son aylarda kredi muslukları kısıldı, kredi maliyetleri de yükseldi. Halı sektöründeki ihracatçılar olarak finansman konusunda ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

''Sektörün önü açık''

Halı sektörünün önemli bir sektör olduğunu, sorunlarının çözülmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Kaplan, "Elbette yurt dışında vs. çok sorunumuz var. Ancak bu sorunlarla biz mücadele ederiz. Yeter ki bize finansman desteği verilsin. Bizim sektör olarak önümüz çok açık. Kredisi daraltılacak, finansmanı kesilecek son sektör halı olmalı" diyerek finans desteği istedi.

''Doğanpınar Barajı atıl duruyor''

Kaplan, TİM Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Meclisi'nde, atıl vaziyette duran Gaziantep ili Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajına da dikkat çekti. Kaplan şunları söyledi:

"Bizim sektörün dışında ama UkraynaRusya krizinden dolayı konu gündemde olduğu için değinmek istiyorum. Hububat sıkıntısı yaşıyoruz. İlimizde bulunan Doğanpınar Barajı üç yıldan beri suyu dolu bir şekilde bekliyor. Barajda su var, tarlalarımız ise suya hasret. Küçük bir yatırımla 80 bin dönüm arazi sulanacak. 40 Bin dönümü Gaziantep sınırlarında, 40 bin dönümü de Kilis sınırlarında. Bu arazi sulanırsa dönümden en az 500 kilo fazladan buğday alırız. 80 bin dönümden 40 bin ton buğday eder. 5 Lirayla çarparsak 200 milyon liralık bir gelir demektir. Oysa bu baraja 200 milyon liralık bir yatırım yapılsa, kendini bir yılda amorti eder. Belediyelerimiz çiftçiye tohum, gübre vs dağıtıyor, destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çiftçi bunları bir seferlik kullanıyor, bitiyor. Ancak, belediyelerimiz, devletimiz böyle bir yatırımı hayata geçirirse kalıcı gelir kaynağı olur. Her yıl aynı gelir elde edilir."

