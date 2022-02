SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep’in her koşulda ihracat ve istihdamını artıran bir şehir olduğunu belirterek, “Gaziantep olarak şikayet etmiyoruz, ülkemiz, şehrimiz ve milletimize değer katmak için mücadele ediyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Güneydoğu Anadolu Meclisi Teymur Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç, Genç TİM Başkan Yardımcısı İpek Teymur Külekçi, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ihracatçılar ve davetliler katıldı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, yaptığı konuşmada, Gaziantep’in başarı sırrının birlik, beraberlik, dayanışma ruhu ve mücadele azminden geldiğini belirterek, “Gaziantepli halinden şikayet etmez kendi işine bakar. Gaziantep’in geçmişten gelen hem ticaret hem de sanayiciliği var. Gaziantep’e gelen hangi şehirden gelirse gelsin suyunu içen, havasını koklayan Gaziantep için mücadele verir” ifadelerini kullandı.



“Gaziantepli hiçbir zaman paniğe kapılmadı”

Gaziantep’in 2021 yılında 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci ili konumunda bulunduğunu anımsatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziantep, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretim, ihracat ve istihdamını artırmayı başardı. Gaziantepli hiçbir zaman paniğe kapılmadı. Yanı başımızda savaşlar oldu, pandemi oldu fakat biz şehir olarak var gücümüzle çalıştık. 2020 ve 2021 yılını dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarında geçirdik. Pandemi maalesef 2022 yılında da etkisini sürdürüyor. Temennimiz aşıların da etkisiyle pandeminin hayatımızdan çıkması ve tüm insanlığın bir an evvel normal yaşamına dönmesidir. Küresel anlamda bir sorun yaşanmaz ve her şey normal seyrine yönelirse ihracat rakamını daha da yukarılara taşıyarak yeni rekorlara imza atmaya azimliyiz.”



“Şehir olarak hepimizin ana gayesi Gaziantep’in ve Türkiye’nin kalkınmasıdır” diyen Konukoğlu, şu önerilerde bulundu: “Benim ‘Dünyada Türkiye Türkiye’de Gaziantep’ sözümü herkes kendi şehri için uygulamalı. Gaziantep bunu başardı. Diğer şehirlerimizin de bunu başarması gerekiyor. Eğer bir yatırım yapılacaksa önce kendi şehrinizi ve bölgenizi ön planda tutmalısınız. Buralar yatırıma elverişli değilse sonra diğer alternatifleri değerlendirmelisiniz. Dünyada şartların ve olanakların çok hızlı değişim gösterdiği bir sürece girildiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Dünya inanılmaz şekilde hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu değişim ve dönüşümün dışında kalmamak için gerek teknolojik alt yapımızı gerekse insan gücümüzü yeni dünya düzenine hazırlamalıyız” şeklinde konuştu.



Konukoğlu, “Yabancısıyla, şehirlisiyle, Suriye’den gelen sanayicisiyle hep birlikte Gaziantep’i başarıya götürüyoruz. Suriyeli sanayicilerin de Gaziantep’e faydaları var. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” diyerek sözlerini tamamladı.



“Gaziantep Türkiye’nin gelişimini çok iyi okudu”

TİM Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasında Gaziantep’in hem ihracatı bildiğini hem de Anadolu’ya rol model olduğunu kaydetti.

Gaziantep’in, Türkiye’nin gelişimini çok iyi okuyan bir şehir olduğunu ifade eden Gülle, “Yatırımlarını buna göre yaptı, markalarını buna göre oluşturdu ve ihracatı işin merkezine aldı” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’in ihracatını son 20 yılda 17 kat artırdığını anlatan Gülle, şöyle devam etti: “Gaziantep dört yıl içerisinde elektrikelektronik sektörü ihracatını yüzde 300 artırmıştır. İhracat artışının kuru meyve sektöründe yüzde 102, hububat sektöründe yüzde 70, halı sektöründe yüzde 54 ve tekstil sektöründe ise yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında Gaziantep'te on sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. 2022, birçok anlamda değişime tanık olacağımız bir yıl olacaktır. TİM olarak biz de bu değişimin içerisindeyiz. İhracatımızdaki yükselişle birlikte küresel mücadelede yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde ihracata bakış açımızı niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz.”



GAİB Başkanı

GAİB Başkanı Fikret Kileci de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli gücünün beşeri sermaye olduğunu belirtti.

Sürekli mücadele ederek ve sorunları aşarak bu başarıların elde edildiğini dile getiren Kileci, “Hiç kimse bize hiçbir şeyi kolaylıkla teslim etmedi, mücadele vererek, çalışarak almışızdır. Çevreci üretim, insan, zaman yönetimi ve finans yönetimi bundan sonraki süreçte en önemli düsturlarımız olmalıdır” diyerek önceliklerini sıraladı.

Diğer katılımcıların Gaziantep ve bölge ihracatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmalarının ardından programda sorular yanıtlandı. Toplantı, katılımcıların birlikte fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.