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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavuzeli’nde sağanak yağış

İHA

Yavuzeli’nde sağanak yağış

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yavuzeli ilçesinde öğlen saatlerinden sonra başlayan yağmur akşam saatlerine doğru etkisini arttırarak sağanak yağışa dönüştü. İlçe merkezinde aralıklı olarak süren yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir anda etkisini arttıran yağış ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Trafiğe çıkan araçların sürücüleri ise su birikintilerinden dolayı zorlu anlar yasadı.
Yaklaşık bir saat sağanak olarak süren yağmur yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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