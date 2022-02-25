Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği için geri sayım başladı

Kendi kültürünü yurtdışında tanıtırken yeni kültürleri tanıma hedeflerinin yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan anlaşmalı üniversitelerde bir dönem öğrenim görme ve staj yapma fırsatı oluşturan Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği programlarının 20222023 Güz Dönemi için yapılan yazılı ve sözlü İngilizce sınavlarına Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı ve heyecan dolu bir sınava katıldıklarını ifade eden HKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Yöneticisi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Simge Gökberk, “Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği programları için yazılı ve konuşma sınavlarını yapmış bulunmaktayız. Bundan sonraki adım ise programdan yararlanılacak öğrencilerin ilan edilmesi ve süreç hakkında ilgili öğrencilerimizin bilgilendirilmesi olacaktır. Erasmus Birimi olarak olarak temel gayemiz öğrencilerimizin bu hareketlilik programları sayesinde yabancı dillerini geliştirmelerine, farklı kültürlerle etkileşime girerek iletişim becerilerini artırmalarına ve farkındalık oluşturmalarına, farklı toplumlardan ve ülkelerden ilham almalarına ve mezuniyet sonrası özgeçmişlerine katkı sağlamalarına aracı olmaktır. Üniversite hayatı, becerilerinizi geliştirebileceğiniz en güzel dönemlerden bir tanesidir, bunu Erasmus programları ile harmanlamak ve zenginleştirmek önemli bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

Sınav sonuçlarının ise 28 Şubat tarihinde iro.hku.edu.tr adresinden öğrencilere duyurulacağı belirtildi.

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