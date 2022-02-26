Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ş.H. ile H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-02-26 12:53:44



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