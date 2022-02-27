GAGİAD'da Cihan Koçer güven tazeledi GAGİAD'ın 15ç döneminde Cihan Koçer başkanlığa devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD'da Cihan Koçer güven tazeledi GAGİAD'ın 15ç döneminde Cihan Koçer başkanlığa devam edecek

İHA

GAGİAD'da Cihan Koçer güven tazeledi GAGİAD'ın 15ç döneminde Cihan Koçer başkanlığa devam edecek

Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin (GAGİAD) 15. Olağan Genel Kurulu, 26 Şubat Cumartesi günü dernek merkezinde gerçekleşti.14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yeni dönemde de görevine devam edecek. Genel Kurul’da GAGİAD’ın ismi oy birliği ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.
Gaziantep’in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) iki yılda bir gerçekleşen ve bu yıl 15.si düzenlenen Genel Kurulu, dernek merkezinde gerçekleşti.
GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanları’nın, Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız’ın ve dernek üyeleri ile eşlerinin yoğun katılımı gösterdiği genel kurul, divan teşekkülü ve divana yetki verilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. GAGİAD 15. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak, genel kurul tarafından ibra edildi. Ardından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve FederasyonKonfederasyon üyelerinin asil ve yedek seçimi gerçekleştirildi. Yönerge ile gündeme alınan isim değişikliği teklifi ise oy birliğiyle kabul edilerek, alınan karar ile derneğin adı Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi. Genel Kurul sonucunda GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 15.dönemde başkanlığına devam ederken, Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan’da bir dönem daha görevini sürdürecek. Kendilerine gösterilen destek ve güven nedeniyle üyelere teşekkür eden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, ''28 yıl önce 44 kurucu üye ile hayata geçirilen derneğimizde her zaman; bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır ilkesiyle “Gücünüz, Gücümüzdür” dedik. Aramıza katılan her yeni arkadaşımızla da büyüyerek yolumuza devam ettik. Gururla söyleyebilirim ki, derneğimiz pandemi dönemine rağmen hedefleri doğrultusunda ciddi bir büyüme kaydederek, birçok proje üretti. Bildiğiniz üzere; tüm dünyada, 20202021 yılları kolay geçmedi. Pandemi sürecinde dijitalleşmeden ekonomiye, uluslararası ilişkilerden dünya ekonomisine birçok şey değişti. Dünyanın ekonomik yapısında çok önemli değişimler yaşanıyor. Yapay zekâ teknolojileri gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, dünyamızı hızla değiştiriyor. Bu değişikliklere ayak uydurarak dünyanın gittiği noktada önümüze çıkan yeni gelişme ve fırsatları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Önümüzde kat edilmesi gereken yollar var fakat Gaziantep’in sanayide de, ekonomide de, bilimde de sürdürebilir bir politika ile bu yolu başarıyla yürüyeceğine inancım tam. GAGİAD 14.Dönem Yönetim Kurulu olarak yaptığımız faaliyetlere gelince; tüm çalışmalarımızla ülkemiz ve dünyada yaşanan değişimlere ışık tutmayı amaçladık. Çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye’nin yeni dünyanın gereklerine uyum sağlayabilmesi en büyük gayemizdi. Gönüllü, sivil toplumun gücüne inanan, birlik olmanın önemini anlamış, şehrinin, bölgesinin ve ülkesinin sorunlarında çözümün bir parçası olmaya çalışan üye profimizle, faaliyetlerimizde ki ortak amaç; şehrimizin ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayıp birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirmek ve toplumda fark oluşturmak oldu. Pandemi ile geçen bu iki yılda yaşadığımız zorluklar bize ilk önce; birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden geleceğimizi öğretti” ifadelerine yer verdi.
Dönem boyunca faaliyetlerden bahseden Koçer; “Şehrimiz için her zaman daha iyisini hedefleyen ve bu hedefle çalışan bir dernek olarak; etkinliklerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi, eğitimlerimizi, söyleşi ve konferanslarımızı değişen dinamiklere bağlı olarak toplumsal ihtiyaçlara cevap niteliğinde gerçekleştirdik. Bu noktadan hareketle birkaç faaliyetimize değinirsem; Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde “Genç Gaziantep Kodluyor” projemizi tamamladık, TOBB ETÜ işbirliğinde Arabuluculuk Sempozyumumuzu gerçekleştirdik. Gelecek neslin destekçilerinden biri olarak, Gaziantep Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalayarak gençlerimize mentorluk desteği sağladık. Derneğimizin 27. Yıl kutlamasını ise, balomuz ile taçlandırdık ve Geleneksel XII. Ödül törenimizle kamuoyunda güzel etkiler oluşturduk. Bu etkinlikler ve projelerin yanı sıra, dünyada ve ülkemizde dijitalleşen çağa uyum sağlayabilmek adına ETicaret, dijital pazarlama, markalaşma süreci, siber güvenlik gibi çok önemli konularda ki eğitimlerimize pandemi sürecine rağmen devam ettik.
Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla ve hayata geçirdiği değişimlerle üyelerine kaliteli hizmetler sunmayı kendine ilke edinen GAGİAD, hep ilklerle ve yeniliklerle anılmaktadır. Bugün bu doğrultuda; derneğimizin adında geçen “iş adamları” ibaresini “iş insanları” olarak değiştirmek ve bu değişikliğin dernek isminin kısaltmasında bir farklılığa yol açmadan; “Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği” olarak değişmesi bugün gündem konularımızdan bir tanesiydi. Atacağımız bu yeni adımda, desteklerinizin derneğimize güç katacağına inanıyorum. Sizlerden alacağımız destek, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda da bize güç verecektir. 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak hep birlikte bizlere verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıp, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerine çözümler getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar yeni dönemimizin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Genel Kurul sırasında teşekkül edilen Başkanlığı Yaşar Erturhan, Üyeliklerini ise Ertuğrul Teymurve Bora Tezel’in yaptığı divan, başarı ile geçen genel kurul sonrasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.
GAGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu;
''Cihan Koçer, Yiğitcan Konukoğlu, Mehmet Akcan, Tuğçe Topçuoğlu, Metin Tepe, Halit Güleç, Yunus Kara, Mert Bülentgüllüoğlu, Necip İbrahim Teymur.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğru’dan Miraç Kandili kutlaması
YEREL HABERLER Doğru’dan Miraç Kandili kutlaması
Fadıloğlu'dan miraç kandili mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'dan miraç kandili mesajı
Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonunda 2 tutuklama
Gaziantep’te 690 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 690 bin makaron ele geçirildi
İslahiye'de beton blok yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER İslahiye'de beton blok yüklü tır devrildi
Şahin’den Ukrayna çağrısı: “Barış için söylemler eyleme dönüşmeli”
YEREL HABERLER Şahin’den Ukrayna çağrısı: “Barış için söylemler ...
GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: "Makine halısı üretiminin yüzde 71,5'i Gaziantep'ten" "İhracattaki başarıyı kalıcı hale getirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER GAHİB Başkan Vekili Ulutaş: "Makine halısı üretiminin ...
MST GAPTARIM Fuarı’nda MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı: “Hem üretim teknolojileri hem de makinalarda kullandığımız ekipmanlar dünyada son teknolojiye sahip” “Telehandler ve mini ekskavatörde Türkiye’de ilk ve tek üreticiyiz”
YEREL HABERLER MST GAPTARIM Fuarı’nda MST İş ve Tarım Makinaları ...
Red Power 5120 GAPTARIM Fuarı’nın gözdesi oldu Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan: “Traktörlerimizi çiftçilerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre yüzde 100 yerli sermayeyle üretiyoruz”
YEREL HABERLER Red Power 5120 GAPTARIM Fuarı’nın gözdesi oldu Başak ...
Büyükşehir, sağlığını yine ANKA’ya emanet etti
YEREL HABERLER Büyükşehir, sağlığını yine ANKA’ya emanet etti
İhracatçılarda Rusya-Ukrayna krizi endişesi Altunkaya: "Kriz en fazla hububat ve bakliyat sektörünü etkiler"
YEREL HABERLER İhracatçılarda Rusya-Ukrayna krizi ...
Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği için geri ...
GAÜN ilahiyat fakültesi akademisyenleri Metaverse’te
YEREL HABERLER GAÜN ilahiyat fakültesi akademisyenleri Metaverse’te
198 ülkeye ihracat yapan Güneydoğu için çevre, insan, zaman ve finans odaklı yeni strateji 2021’de 11,7 Milyar dolar ihracat yapan GAİB, enerjisini yükseltti
YEREL HABERLER 198 ülkeye ihracat yapan Güneydoğu için çevre, insan, ...
Güneydoğu'daki ihracatçılar Gaziantep'te buluştu TİM Başkanı İsmail Gülle: ''Son 20 yılda Gaziantep’in ihracatı 17 kat artmış, müthiş bir başarı” GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Bizim işimiz ülkeye aldığından fazlasını sattırmaktır”
YEREL HABERLER Güneydoğu'daki ihracatçılar Gaziantep'te buluştu TİM ...
Yavuzeli’nde sağanak yağış
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde sağanak yağış
TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz
YEREL HABERLER TİM Başkanı Gülle: Küresel ticarette yeni ligdeyiz
TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Toplantısı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Gaziantep olarak şikayet etmiyoruz, ülkemiz, şehrimiz ve milletimize değer katmak için mücadele ediyoruz” TİM Başkanı İsmail Gülle: “Gaziantep hem ihracatı biliyor hem de Anadolu’ya rol model oluyor” GAİB Başkanı Kileci: “Çevreci üretim, insan, zaman yönetimi ve finans yönetimi bundan sonra en önemli düsturlarımız olmalı”
YEREL HABERLER TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Toplantısı SANKO ...
SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi’nde konuştu Adnan Ünverdi: “İhracatta kalıcı başarı için dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmalıyız”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TİM ...
Romatoloji doktorları sempozyumda buluştu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden romatolojik hastalıklara özel dev bilimsel toplantı
YEREL HABERLER Romatoloji doktorları sempozyumda buluştu Medical ...
Halı sektörü finans desteği istiyor
YEREL HABERLER Halı sektörü finans desteği istiyor
Tahmazoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı Mehmet Tahmazoğlu: “Miraç Kandili en anlamlı gecelerden birisi”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı Mehmet ...
Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı
YEREL HABERLER Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.