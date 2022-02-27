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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç’tan Miraç Kandili mesajı

İHA

Başkan Kılıç’tan Miraç Kandili mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Miraç Kandilini yayımladığı mesaj ile kutladı. dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında, Miraç’ın sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir hadise olduğunu belirterek, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in Cenabı Allah’ın yeri göğü var eden kudreti ile bir gecede önce Mescidi Aksa’ya oradan da Sidretü’l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden Miraç, Hz. Peygamberin şahsında tüm insanlığa sunulmuş mukaddes bir yükselişin sembolüdür. Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe ulaşmayı başarmaktır. Bu mübarek gecede özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gece Peygamberimizin yüce Allah tarafından ihsan ve lütufla şereflendirildiği müstesna bir gecedir. Bu güzel geceyi, ülke ve millet olarak kucaklaşıp, kenetlenmenin, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, manevi anlamda arınmanın, yarınlara el ele birlikte yürümenin güzel ve kaçırılmaz fırsat vesilesi olarak algılamalıyız. Miraç Kandil’inin vücutlarımızın sıhhatine, ailemizin saadetine, milletimizin mutluluğuna, mazlum milletlerin kurtuluşuna, bütün İslam âleminin birliğine ve tüm insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor Miraç Kandilinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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