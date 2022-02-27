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Akademisyenlerden Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini değerlendirdi

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Korhan Demir, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleyi ulusal televizyon kanallarında değerlendirdi.

Akademisyenlerden Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini değerlendirdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Korhan Demir, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri müdahaleyi ulusal televizyon kanallarında değerlendirdi.
HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keser ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Korhan Demir, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri müdahaleyi TV kanallarında değerlendirdi. Doç. Dr. Keser, harekatın küresel sistem ve Türkiye üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini, Doç. Dr. Demir de, Rusya’nın asıl amacının neler olabileceğini izleyiciler için yorumladı.

“Ukrayna, adeta Rusya’ya ikram edilmiştir”
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin hem bölgesel hem de küresel sisteme önemli etkileri olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu TV24 ekranlarında ifade eden Doç. Dr. Ahmet Keser, “Öncelikle dünya, ABD’nin de kürenin 803 noktasındaki askeri varlığına meşruiyet kazandıracak yeni düşmana 'hoş geldin' demiştir. Böylece çok kutuplu bir dünya sistemi yerine, karşı taraftaki asıl aktörün zaman zaman Rusya ve çoğunlukla da Çin olacağı iki buçuk kutuplu yeni bir sistem oluşmaya başlamıştır. Bu sistemin oluşması ve tahkim edilmesi için Ukrayna adeta Rusya’ya ikram edilmiştir. Uygulamaya sokulan yaptırımlarla mücadele kapsamında, ABD Doları ve Avro yerine kripto paralara geçiş kararı alınarak, bir yandan da küresel finansal sistem test edilmeye başlanmıştır. Çin tarafından da desteklenmesi çok kuvvetli bir ihtimal olan bu trendin devamı ve başarılı olması ise ABD’nin dolar, dil ve askeri varlıkları üzerinden sürdürdüğü küresel hegemonyasının önündeki en büyük mücadele alanlarından birisi olacak gibi durmaktadır. Doların ve Avronun küresel tahtını yitirmesi ihtimali ABD açısından da küresel hegemonyanın zayıflaması, finansal ve ekonomik krizin büyümesi ve yeni nesil sorunlarla baş başa kalmasının önünü açacaktır” dedi.

Rusya’nın Ukrayna müdahalesinin Türkiye’ye muhtemel etkileri
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin tüm dünyaya ve bölgeye olduğu gibi Türkiye’ye de önemli etkilerinin olacağına dikkat çeken Doç. Dr. Keser, “Öncelikle, ister Avrupa ülkeleri olsun ister Türkiye olsun doğalgaz ve enerji kaynakları açısından tek bir aktöre bağımlı olmanın ağır neticeleri olabileceği hipotezi geçerliliğini kanıtlamıştır. Bu anlamda, kaynakların çeşitlendirilmesinin ve başta yenilenebilir enerji olmak üzere yeni kaynaklara yönelmenin önemi bir kez daha ispatlanmıştır. Bu konuda mesafe alabilmek maksadıyla öncelikle Doğu Akdeniz doğal gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması çabalarına hız ve yoğunluk kazandırılmalı, başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere kaynağa ihtiyaç duyan ülkelerin de içinde bulundurulacağı konsorsiyumlar vasıtasıyla projelendirilmesi suretiyle, Avrupa’ya gazın hızla bağlanması sağlanmalıdır. Diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle güneş enerjisinin yaygınlaştırılması için bireysel kullanımı da ergonomik hale getirecek teşvik ve düzenlemeler acilen yapılmalı ve her evin kendi enerji ihtiyacını karşılayabilmesi hedefiyle yeni politika, teşvik ve çift taraflı mahsuplaşmaya imkân veren ücretlendirme sistemine geçilmelidir” diye konuştu.

Rusya’nın amacı Kiev’de kendisini destekleyecek bir hükümet değişikliğini sağlamak
A Para TV ekranlarında Rusya'nın hedefinde sadece Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin olmadığını belirten Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenker Korhan Demir ise, “Rusya’nın amacı Kiev’de kendisini destekleyecek bir hükümet değişikliğini sağlamak, Donbass bölgesi ile Kırım arasındaki bağlantıyı stabil hale getirmek olabilir. Bu çok kolay olmayacak. Rusya eğer Odessa’ya kadar giderse, bu Ukrayna’nın bütün Karadeniz ile bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Bu dünya politikası açısından çok ciddi bir gelişme olur” ifadelerini kullandı.

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