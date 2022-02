Şehitkamil kırsalında sosyal tesis atağı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘her mahalleye sosyal tesis’ taahhüdünü yerine getiriyor. Toplam 5 kırsal mahallede yapılan sosyal tesislerin 4’ü hizmete girerken, 1 mahalledeki sosyal tesis ise önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Kırsal mahallelere sosyal tesis yapımı konusunda söz veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ülkerli, Yamaçoba, Sülüklü, Bilek ve Sarılar mahallelerinde sosyal tesis yapımını geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Ülkerli, Yamaçoba, Sarılar ve Bilek mahallelerindeki sosyal tesisler tamamlanarak hizmete girerken, Sülüklü Mahallesi’ndeki sosyal tesisin inşaat çalışması da hızla devam ediyor. Baybayan taziye evi olarak yapılan sosyal tesislerin içerisinde muhtar odası, 1 bay, 1 bayan taziye salonu, mutfak, mescit bulunuyor.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Ülkerli, Yamaçoba, Sülüklü, Bilek, Sarılar Mahallesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatıcı ve mahalle muhtarları ile birlikte yapımı tamamlanan ve devam eden sosyal tesisleri yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Fadıloğlu, Sülüklü Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesisin ise kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti. Mahallelerine kazandırılan sosyal tesisten dolayı memnun olduklarını ifade eden Sarılar Mahalle Muhtarı Osman Işık, “Mahallemizde taziye evimiz yoktu. Taziye olduğu günlerde çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Başkanımızın da mahallemize sosyal tesis yapma konusunda sözü vardı. Yer temininin ardından tesisimiz çok kısa süre içerisinde yapıldı. Gerçekten sosyal tesisimiz çok güzel oldu. Bugün de Başkanımız mahallemizi ziyaret ederek, sosyal tesisimizi inceledi. İstek ve sıkıntılarımızı dinledi. Biz Başkanımızdan her zaman razıyız, Allah da Başkanımızdan razı olsun. Mahallemize yapmış olduğu bu güzel hizmetten dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Kısa sürede hizmete girecek

Mahallelerine yapılan sosyal tesis inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Sülüklü Mahalle Muhtarı Süleyman Altın, “Mahallemizde bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımıza ricada bulunmuştuk. Sağ olsun başkanımız da mahallemizde sosyal tesis yapılması konusunda söz vermişti. Şu an sosyal tesisimizin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Taziye evimiz inşallah çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, hizmete sunulacak. Başkanımız da bizzat mahallemizi ziyaret ederek, sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallemizin eksiklikleri konusunda istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Ben, Başkanımıza mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemize böylesine güzel bir sosyal tesisin de kazandırılmasından dolayı şahsım ve mahallem adına bir kez daha Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahallelerine yapılan sosyal tesisin çok kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Ülkerli Mahalle Muhtarı İsmail Yaykın, “Bizim bugüne kadar mahallemizde bir taziye evimiz yoktu. Şehitkamil Belediye Başkanımızdan mahallemize taziye evi yapılması konusunda talepte bulunmuştuk. Sağ olsun Başkanımız da talimatıyla taziye evimizin çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde de sosyal tesisimiz tamamlanarak hizmete girdi. Bugün de Başkanımız, mahallemize gelerek sosyal tesisimizi inceledi. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Mahalle sakinlerimiz bundan sonra taziyelerini burada gönül rahatlığıyla ağırlayacaklar. Başkanımıza ve ekibine, mahallemize yaptığı sosyal tesisten dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Yamaçoba Mahalle Muhtarı İsmail Özçaycılar, “Daha önce taziye evimiz yoktu, taziye günlerinde zorluklar yaşıyorduk. Misafirleri evlerimizde ağırlamaya çalışıyorduk fakat yer konusunda sıkıntılar oluyordu. Sağ olsun Başkanımız sayesinde mahallemize çok nitelikli bir taziye evi kazandırıldı. Sosyal tesisimizin ön tarafı da güzel bir meydan oldu. Mahalle sakinlerimiz, artık gönül rahatlığıyla taziyelerini burada ağırlayabilecekler. Başkanımıza, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilek Mahalle Muhtarı Durmuş Kılınç, “Mahallemizin talebi olan taziye evi ihtiyacını Başkanımıza sunduk. Sağ olsun Başkanımız da talebimizi kabul etti ve çalışmaları hızlı bir şekilde başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde de sosyal tesisimiz tamamlanarak hizmete sunuldu. Bu konuda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan sosyal tesis, mahallemiz için büyük bir hizmet. Vatandaşlarımız, bu hizmetten en iyi şekilde faydalanacaktır. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

