ALG Spor, Konak Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ALG Spor, kaldığı yerden devam 2-0

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi ikinci yarı ilk hafta maçında konuk ettiği Konak Belediyespor'u 20 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep ALG Spor, evinde karşılaştığı Konak Belediyespor'u Ruth'un attığı gollerle 20 mağlup etti. Batur sahasında oynanan maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Gaziantep ALG Spor, 46 ve 63. dakikalarda Monıque Ruth'un ayağından bulduğu gollerle taraftarı önünde 20 galip geldi. Bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkaran Gaziantep ALG Spor, 2 maç eksiğiyle zirve takibini sürdürdü.

"Önemli bir galibiyet aldık"

Gaziantep ALG Spor'un taraftarı önünde Konak Belediyespor'u 20 mağlup ettiği maçın ardından Kulüp Başkanı Ali Gözcü de oyuncularını tebrik etti. Gözcü, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Konak Belediyespor maçının zor geçeceğini biliyorduk ama oyuncularımız çok iyi mücadele ederek kazanmasını bildi. Çok önemli galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

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