Yavuzeli’nde Miraç Kandili’nde mevlit okutuldu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Miraç Kandili camilerde düzenlenen kandil programlarında geçirdi.
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Miraç Kandilini ibadetlerle geçirdi. Miraç Kandili dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan Hacı Hasan Alaparmak Camisinde Mevlidi Şerif ve ilahiler okunarak dua edildi. Kuranı Kerim, ilahiler ve kasideler ile dinleyenlere duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlara cami imam hatibi Mahmut Kaya,Miraç Kandili ve önemi hakkında cemaate bilgiler verdi.
İlçe merkezinde bulunan 3 camide düzenlenen kandil programlarına katılan vatandaşlar Mevlidi Şerifin okunmasının ardından dualar etti.
Kandil programının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.