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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı

İHA

13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı

13. GAPTARIM Tarım Fuarı katılımcı firmaları, sektör temsilcilerini ve üreticileri memnun etti.
Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 13. GAPTARIM fuarı yoğun ilgi gördü. 14 ilden 130 firma ve markanın temsil edildiği fuar, üreticiler ile firmaları bir araya getirdi. Tarım ve tarımsal sanayi alanlarında bölgenin ve Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olan Gaziantep'in geleneksel etkinliğine dönüşen fuarda sektörün önemli firmaları son teknoloji ekipman, makine ve ürünlerini tanıtma şansı buldu. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in tarım ve tarımsal sanayide daha üst sıralara yükselmesinde GAPTARIM Fuarlarının etkisinin büyük olduğunu söyledi. 13. GAPTARIM Fuarı ile tarım teknolojilerini üreten firmalarla, tarımda teknolojiyi kullanacak olan üreticileri buluşturduklarını kaydeden Başkan Ünverdi, “Katılımcı firmalarımızın pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz 13. GAPTARIM Fuarı beklentilerimizin de üzerine çıkarak yoğun bir ilgi gördü. Stantlara yaptığımız ziyaretlerde de katılımcı firmalarımızın memnuniyetine, ürün yelpazesinin genişliğine, ziyaretçi sayısının önemli düzeyde olduğuna ve ziyaretçiler tarafından gösterilen ilgi ve olumlu tutuma şahit olduk. Hazırlanan stantlarda Gazi şehrimizin tarım ve tarımsal sanayideki zenginliği tanıtılırken bir taraftan da firmalarımız ve üreticilerimiz moral bulmuş oldu. Fuarımıza katılan herkese ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu

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