Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-02-28 13:20:00



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