AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması

İHA

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat postmodern darbesinin 25'inci yıl dönümü dolaysıyla Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması programı kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci de partililerle İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat postmodern darbesinin 25'inci yıl dönümü dolaysıyla Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması programı kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci de partililerle İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci 28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız” dedi.
Bin yıl geçse de 28 Şubat’ı unutmayacaklarını ifade eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, "Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde 'irtica tehdidi' ile medya, darbeci zihniyete ram olarak 'Topyekün Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını azaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade'ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini inceledi Fadıloğlu: “En kısa sürede hizmete girecek”
YEREL HABERLER Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini ...
Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Katil zanlısı Türkiye'de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ...
Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı
YEREL HABERLER Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini ...
Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ...
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan göçmen kaçakçılarına büyük darbe Göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatörden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan ...
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı
YEREL HABERLER Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, ...
13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı
YEREL HABERLER 13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı
Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 bin kişi yararlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 ...
AK Parti Gaziantep Kadın Kolları’ndan 28 Şubat mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep Kadın Kolları’ndan 28 Şubat mesajı
Yavuzeli’nde Miraç Kandili’nde mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde Miraç Kandili’nde mevlit okutuldu
ALG Spor, Konak Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ALG Spor, kaldığı yerden devam 2-0
YEREL HABERLER ALG Spor, Konak Belediyespor'u 2-0 mağlup etti ALG ...
Şahinbey’de 28 Şubat ve darbeler konuşuldu Şahinbey’de "Postmodern Darbe Girişimi ve Yeni Türkiye" konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER Şahinbey’de 28 Şubat ve darbeler ...
Şehitkamil kırsalında sosyal tesis atağı
YEREL HABERLER Şehitkamil kırsalında sosyal tesis atağı
Fatma Şahin, Akdeniz Belediye Başkanları Forumu’nda konuştu Başkan Şahin, Akdeniz belediye başkanlarıyla iklim ve çevre konusundaki tecrübelerini paylaştı Şahin: “Ortak evimiz olan gezegenimizi temiz tutmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Fatma Şahin, Akdeniz Belediye Başkanları Forumu’nda ...
Akademisyenlerden Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Akademisyenlerden Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini ...
Başkan Kılıç’tan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan Miraç Kandili mesajı
Gaziantep'te PKK üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te PKK üyesi tutuklandı
Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
Kuru meyve ihracatı yüzde 12.6 oranında arttı Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: “Türkiye kuru meyve ihracatından yüzde 21 pay aldık”
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatı yüzde 12.6 oranında ...
Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama
GAGİAD'da Cihan Koçer güven tazeledi GAGİAD'ın 15ç döneminde Cihan Koçer başkanlığa devam edecek
YEREL HABERLER GAGİAD'da Cihan Koçer güven tazeledi GAGİAD'ın 15ç ...
Doğru’dan Miraç Kandili kutlaması
YEREL HABERLER Doğru’dan Miraç Kandili kutlaması
Fadıloğlu'dan miraç kandili mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'dan miraç kandili mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.