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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek

İHA

Gazaintep'in Şahinbey ilçesinin daha yeşil olması için 26 bin ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek

Gazaintep'in Şahinbey ilçesinin daha yeşil olması için 26 bin ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
İlçenin dört bir yanında ağaç dikimlerine başlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilerinin katılımıyla Süs elması, süs eriği ağacı gibi birçok farklı çeşit ağacın dikimlerini gerçekleştiriyor. Projeyle toplamda 26 bin ağaç dikimi yapılarak şehrin yeşil alan miktarının arttırılması ve doğada yaşayan hayvanların faydalanması hedefleniyor. Yeşilvadi Parkı’nda düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ağaç dikimlerinin çok önemli olduğunu ve ağaç dikim çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.
“Bulabildiğimiz her alanı ağaçlandıracağız çünkü Gaziantep bunu hak ediyor”
Ağaç ve fidan dikimi konusunda herhangi bir sınırlarının olmadığını, ilçe içerisindeki boş olan bütün alanları ağaçlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ağaç dikmek gerçekten çok önemli. Biz bunu kendi ekibimizle birlikte beraber dikebilirdik ancak öğrencilerimizle dikmek istedik. Çünkü bu ağaçlar öğrencilerimizin ağaçları olacak. Her birinizin adına burada ağaç dikiyoruz. Yani dikili bir ağacınız olacak bir gün gelip burayı ziyaret ettiğinizde bu benim ağacım diyeceksiniz. İş sahibi olacaksınız, evleneceksiniz, çocuklarınız olacak ve çocuklarınızı buraya getirdiğinizde bu ağacı biz dikmiştik diyeceksiniz. Ben lise öğrencisiyken Atatürk Lisesi’nde küçük bir alana ağaç dikmiştik. Hiç unutmuyorum ne zaman okula gitsem bu ağaçları biz dikmiştik diyorum. Peygamber Efendimiz, ‘Yarın kıyamet kopacağını bilseniz. Elinizdeki fidanı dikin’ buyuruyor. Çünkü bir ağaç yetiştiği zaman ondan insanlar ve hayvanlar faydalanıyor. Süs elması, süs eriği gibi benzer şekilde ağaçlar dikiyoruz. Böylelikle kuşlarda ağaçlarımızdan faydalanabilsin. Ağaçlandırma çalışmaları ülkemizin yemyeşil ve havamızın güzel olması için çok önemlidir. Ağacın faydasını saymakla bitiremeyiz. Onun için daha çok ağaçlandırma yapacağız. Daha yeşil bir Şahinbey, daha yeşil bir Gaziantep, daha yeşil bir Türkiye hedefimize hızla ilerliyoruz. Birazda yetişmiş şekilde olan ağaçlar dikiyoruz. Fidan ve ağaç dikmekte hiçbir şekilde bütçe sınırlamasının olmadığını görevli arkadaşlarımıza söyledim. Bulabildiğimiz her yeri ağaçlandıracağız ve her taraf yemyeşil olacak çünkü Gaziantep bunu hak ediyor” diye konuştu.
Törenin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu ağaçların dikimlerini gerçekleştirerek ağaçlara ilk sularını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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