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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil durum çantası

İHA

Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil durum çantası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kent genelinde başlatılan deprem bilinci eğitimleri ile 10 bin öğrenciye afet riskine karşı eğitim verilerek acil durum çantası hediye edildi.
GBB İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim amirlerinin Oğuzeli’nde 9’uncu sınıf öğrencileri için verdiği eğitimde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bulundu. Afet durumu öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi konu başlıklarının ele alındığı eğitim sonrasında Başkan Fatma Şahin, gençlere acil durum çantalarını verirken, öğrenciler daha sonra aldıkları bilgiler çerçevesinde deprem tatbikatı yaptı. Başkan Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, öğrencilere verilen deprem eğitimlerinin öneminden bahsederek Japonya’nın yüksek teknolojiyi kullanarak deprem üzerine kurguladığı sistem sayesinde, insanların burnu bile kanamadan afeti atlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye genelinde yoğun şekilde depreme hazırlık noktasında çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Şahin, Gaziantep özelinde ise Vali Davut Gül’ün başkanlığında deprem master planı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

''Ailenizden artık siz sorumlusunuz”
Başkan Şahin, bu anlamda gençlerin aldığı eğitimleri çok önemsediğini dile getirerek, “Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler var. Bilgi borçlandırır. Şu anda siz, ailenizin bu konudaki en bilgili kişisi olarak ailenin her bir ferdinden sorumlusunuz. Eve gittiğiniz zaman bu gözle bakmanız lazım. Depremin şiddetine göre, sabitlenmesi gereken mobilyalardan tutun da deprem sırasında ‘çök, kapan, tutun’ dediğimiz çok basit bir uygulamayla, ailenin bir ferdinin kurtarıcısı olabilirsiniz. Deprem sonrasında da neler yapılması gerektiği hakkında yanlış uygulamalarla trafik kilitlenebiliyor. Bu nedenle yapılmaması gerekenler hususunda deprem sonrası hamleler önem arz ediyor. Bu yüzden sizi borçlandırdığımız bu bilgi ile çevrenize karşı sorumlusunuz. Ailenin emaneti sizde” dedi.

“Bu eğitimlerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edildiğini hatırlatarak, “Gaziantep’te 1 buçuk milyonun üzerinde kişiye eğitim vermiş olduk. Bu eğitime de her alanda olduğu gibi bu alanda da büyükşehir belediyemiz hem eğitim verdi hem de malzeme olarak destek verdi. Deprem için hazırlanan acil durum çantaları çok önemli. Deprem anında ilk 12 ve 24 saat bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Ayrıca hayatta olduğumuzu da çevreye duyurmamız lazım. Özellikle bir yaşam alanında bu çanta bizi koruyacak malzemeleri içinde barındırıyor. Ama daha da önemlisi bu eğitimlerle bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bir eve girdiğinde bu çanta artık Gaziantep’te de bir deprem olabileceğini insanlara anımsatıyor. Bu da beraberinde insanların tedbirli olmasını sağlıyor” diye konuştu.
Eğitim ve çanta dağıtımının ardından okulu gezen protokol üyeleri, başarı elde etmiş sporcularla bir araya geldi, ardından öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisini dinledi, orta oyununu izledi.
Etkinliğe Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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