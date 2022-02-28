Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2)

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1 KİŞİ YAKALANDI

Gaziantep'te, Güney Koreli turiste yönelik sözlü tacizde bulunan Suriyelilerden biri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepkiye yol açan olayda görüntülere yansıyan kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini belirterek, "Gaziantep´te Güney Koreli turistleri rahatsız edenlerin kimlikleri tespit edilmiştir. Bir kişi gözaltında olup konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-02-28 23:35:24



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