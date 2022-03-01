Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

İHA

Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından tarımda yerinde üretim modeli anlayışından hareketle Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.
Tarımdaki ürün kalitesini ve hasat oranını artırmak amacıyla çiftçilere olan fidan, tohum ve fide desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıttı.
Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarımı ve coğrafi işaretiyle yükselen Oğuzeli’nde çiftçilerle bir arada olduklarını belirterek, Oğuzeli’nin tarımdaki pozisyonu ve geleceği hakkında Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonu’nda uzun bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.
Şahin, fıstığa dayalı ekonominin Gaziantep’in en büyük gücü olduğunu anımsatarak, “Fıstık bir lezzet olmanın yanı sıra şifadır. ABD’nin bilim kurulu daha önce bir açıklama yapmıştı ve Antep fıstığının alzaymıra iyi geldiğini söylemişti” ifadesini kullandı.
“Gaziantep’in tarımdaki yükselişini hep birlikte devam ettireceğiz”
Pandemide tarımın önemini tekrar anımsadıklarını ve notlarını aldıklarını dile getiren Başkan Şahin, “Bu medeniyetin ürünlerine sahip çıkmalıyız. Fıstıktaki rekoltenin düşüşe geçmesi halinde hemen valimizle harekete geçiyoruz. Bu kapsamda bugün de dağıtımını yapacağımız Antep fıstığı fidanı gibi yardımlarla çiftçimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.
Her yerde nar ekşisinin olduğunu ancak hiçbirinin Oğuzeli’nin narı kadar güzel olmadığını sözlerine ekleyen Şahin, “Dağıttığımız fidanlar çoğaldıkça, toprakla buluştukça ortaya çıkan ürünlerle bölgedeki ürün kalitesini çoğaltmış ve korumuş olacağız. En başarılı nar ekşisini üretmemizle coğrafi işaretimizi de aldık. İnşallah coğrafi işaret sayımızı artıracağız ve Gaziantep’in tarımdaki yükselişini hep birlikte devam ettirmiş olacağız” şeklinde konuştu.
“Türkiye’de tarıma bu kadar destek veren başka bir büyükşehir belediyesi yok”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise bugün Oğuzeli’nde çiftçilerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu aktararak, “Sosyal belediyeciliğin yanında tarıma dayalı üretim ve gıda güvenliğini sağlayamaya yönelik çaba sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de tarıma bu kadar destek veren başka bir büyükşehir belediyesi yok” İfadelerine yer verdi.
“Marka sahibi bir şehir olmak kolay değil”
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da sanayi şehri Gaziantep’in tarımda da çok daha iyi seviyelere ulaşması için ciddi bir çaba sarf edildiğini söyleyerek, “Tarımımızı ve gıdamızı yükselteceğiz. Tarım şehri Gaziantep olacağız. Bir marka olmak veya bir kimlik sahibi olmak kolay bir şey değil. Burada hangi sektörde bir kimlik oluşturulacaksa o sektördeki kişilerin desteklenmesi gerekiyor. Bunun en güzel örneğini de ilçemizde tarım okulu kurarak bunu geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin sergilemekte. Amacımız çiftçimizden para kazanmak değil, sizlerin cebine giren parayı artırmaktır. Onun için bu destekler küçük görünse de sizin işleri desteklemesi adına önemli bir yardımdır” ifadelerine yer verdi.
“Seçkin, yerinde üretimin öneminden bahsetti”
GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin bir ürünün en kaliteli aromasının doğru coğrafyaya ekilmesiyle elde edilebileceğinin altını çizerek, Gaziantep’in lezzetlerinin başka coğrafyalara ekilmesi halinde aynı aromayı kazanamayacağını söyledi.
Seçkin, “Tarihin bize bahşettiği bir lezzet. Dolayısıyla bir ürünün en iyi verim aldığı bölgede yetiştirilmesi gerekiyor. Daha önce dışarıdaki çiftçi bizden Oğuzeli’nden nar fidanı istediğinde bulunuyordu ancak biz gönderemiyorduk. Ama şu anda bu talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Bu kapsamda da Oğuzeli çiftçisine 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtacağız” diye konuştu.
Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Oğuzeli çiftçilerine destek olmak amacıyla yaptığı fidan dağıtımlarından dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te ...
Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı
YEREL HABERLER Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te ...
Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı
Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak protokol GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep dijitalleşme konusunda da rol model olacak”
YEREL HABERLER Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak ...
GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2)
YEREL HABERLER Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, ...
Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama Vali Gül: "Koreli misafiri rahatsız eden kişiler tespit edilip, gerekli yaptırım uygulanacaktır"
YEREL HABERLER Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında ...
Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’dan 28 Şubat konferansı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’dan 28 Şubat konferansı
Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi
YEREL HABERLER Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi
Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil durum çantası
YEREL HABERLER Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil ...
GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı
YEREL HABERLER GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı
GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya başlandı Dünyada yeni uygulanmaya başlanan yöntem, Gaziantep’te ilk kez GAÜN Hastanesinde
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya ...
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza ...
Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini inceledi Fadıloğlu: “En kısa sürede hizmete girecek”
YEREL HABERLER Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini ...
AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması
Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Katil zanlısı Türkiye'de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ...
Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı
YEREL HABERLER Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini ...
Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ...
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan göçmen kaçakçılarına büyük darbe Göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatörden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan ...
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı
YEREL HABERLER Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, ...
13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı
YEREL HABERLER 13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı
Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 bin kişi yararlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.