Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı

DHA

Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)ALMANYA'da eşi Elif Uzunoğlan'ı boğarak öldürüp evinin bahçesine gömen Hüseyin Uzunoğlan, gözaltına alındığı Gaziantep'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Berlin´e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellin´de yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi. Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan'ın yakınları, polise bildirdi. Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı. Ekipler, Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.
Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde; önce eşinden haberi olmadığını söyledi, ardından da öldürdüğünü itiraf etti. Uzunoğlan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü ifade etti. İtirafın ardından ekipler, Almanya'daki güvenlik güçleri ile temasa geçerek cesedin evin bahçesinde gömülü olduğunu bildirdi. Elif Uzunoğlan'ın cesedi, yapılan kazıyla çıkarıldı.
Elif Uzunoğlan'ın cansız bedeni Almanya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilirken, Hüseyin Uzunoğlan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-03-01 11:29:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te ...
Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı
Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak protokol GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep dijitalleşme konusunda da rol model olacak”
YEREL HABERLER Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak ...
Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep ...
GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2)
YEREL HABERLER Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, ...
Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama Vali Gül: "Koreli misafiri rahatsız eden kişiler tespit edilip, gerekli yaptırım uygulanacaktır"
YEREL HABERLER Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında ...
Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’dan 28 Şubat konferansı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’dan 28 Şubat konferansı
Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi
YEREL HABERLER Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi
Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil durum çantası
YEREL HABERLER Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil ...
GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı
YEREL HABERLER GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı
GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya başlandı Dünyada yeni uygulanmaya başlanan yöntem, Gaziantep’te ilk kez GAÜN Hastanesinde
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya ...
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza ...
Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini inceledi Fadıloğlu: “En kısa sürede hizmete girecek”
YEREL HABERLER Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini ...
AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması
Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Katil zanlısı Türkiye'de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ...
Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini kovaladı
YEREL HABERLER Ekmek çalmak isteyen şüpheliyi mahalle sakini ...
Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör ...
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan göçmen kaçakçılarına büyük darbe Göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatörden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmadan ...
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı
YEREL HABERLER Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, ...
13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı
YEREL HABERLER 13. Gaptarım fuarı sektöre canlılık kazandırdı
Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 bin kişi yararlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’teki spor salonu ve yüzme havuzlarından 147 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.