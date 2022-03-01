Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)ALMANYA'da eşi Elif Uzunoğlan'ı boğarak öldürüp evinin bahçesine gömen Hüseyin Uzunoğlan, gözaltına alındığı Gaziantep'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Berlin´e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellin´de yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi. Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan'ın yakınları, polise bildirdi. Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı. Ekipler, Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.

Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde; önce eşinden haberi olmadığını söyledi, ardından da öldürdüğünü itiraf etti. Uzunoğlan, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü ifade etti. İtirafın ardından ekipler, Almanya'daki güvenlik güçleri ile temasa geçerek cesedin evin bahçesinde gömülü olduğunu bildirdi. Elif Uzunoğlan'ın cesedi, yapılan kazıyla çıkarıldı.

Elif Uzunoğlan'ın cansız bedeni Almanya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilirken, Hüseyin Uzunoğlan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-03-01 11:29:20



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