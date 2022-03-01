‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi

İHA

‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan yasama sürecinin canlandırılarak deneyimlenebilmesi amacıyla "Meclis Simülasyonu" etkinliği düzenlendi.

HKÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ‘temsili vekil’ olarak görev alarak temsili yasa tasarılarını tartıştığı ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğinin açılışına Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ile öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

“HKÜ Hukuk Fakültesi kuruluşundan bu yana çok önemli faaliyetlere imza atmıştır”
Açılışta yaptığı konuşmada hukuk fakültelerinin sadece teorik bilgilerin öğretildiği bir yer olmaması gerektiğinin altını çizen HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozkurt, “Bu amaçla, gerek kurgusal dava yarışmaları gerekse simülasyon çalışmalarıyla öğrencilerimizi çalışma hayatına adapte etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Hukuk Fakültesi olarak farklılaşmak istiyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruluşundan bu yana çok önemli faaliyetlere imza atmıştır. ‘Meclis Simülasyonu’ da bölgemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır” dedi.

“Bu etkinlik öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak”
Bölgede ilk kez düzenlenen bu etkinlik sayesinde öğrencilerin yasama faaliyetlerine uygulamalı olarak katılabileceklerini, hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayabileceklerini belirten Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu Fahri Danışmanı Öğretim Görevlisi Hilal Kalyoncu Koç, “Milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürüldüğü bir dönemde, hukuk nosyonunu kazanmış öğrencilerimizi ileride Türk siyasal hayatında da görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Senatus Hukuk Öğrenci Topluluğu Kurucu Başkanı Yusuf Çağatayhan ise sosyal medya, icra, organizasyon ve kanun komiteleri olmak üzere, 3 komite ve 42 kişiden oluşan bir ekiple ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliğine hazırlandıklarını, etkinlikte demokrasi ruhunu, hukuku, meclis ortamını, müzakere, tartışma ve uzlaşı gibi birçok önemli konuyu tecrübe edeceklerini ifade ederek, destekleri için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 1. Yasama Yılı 1. Yasama Dönemi temsili milletvekili yemini ve mazbata takdimi temsili gerçekleştirildi. Yedi kanun teklifinin görüşüleceği ve Cumhuriyetçiler, Merkez Sağ, Milliyetçiler, Sosyalistler ve Yeşiller olmak üzere beş gruptan oluşan ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği altı gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer ...
Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin ...
GTB Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GTB Şubat ayı olağan meclis toplantısı ...
Gaziantep'te 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 981 adet sahte 100 ve 200 liralık ...
Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Almanya'da eşini öldürerek bahçeye gömen zanlı ...
Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle buluştu Gençlik kamplarına büyük ilgi devam ediyor
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle ...
Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te ...
Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı
YEREL HABERLER Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te ...
Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı
Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı
Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak protokol GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantep dijitalleşme konusunda da rol model olacak”
YEREL HABERLER Gaziantep sanayisine teknolojik ivme kazandıracak ...
Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Oğuzeli'nde çiftçiye 15 bin nar ve 10 bin Antep ...
GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Mart ayı eğitim takvimini duyurdu
Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, valilik inceleme başlattı (2)
YEREL HABERLER Güney Koreli turist rahatsız edenleri paylaştı, ...
Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama Vali Gül: "Koreli misafiri rahatsız eden kişiler tespit edilip, gerekli yaptırım uygulanacaktır"
YEREL HABERLER Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında ...
Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’dan 28 Şubat konferansı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan’dan 28 Şubat konferansı
Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi
YEREL HABERLER Fonksiyonel Tıp ile nadir hastalıklara dikkat çekildi
Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil durum çantası
YEREL HABERLER Gazaintep'te 10 bin öğrenciye deprem eğitimi ve acil ...
GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı
YEREL HABERLER GAÜN öğrencisinden gurur verici başarı
GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya başlandı Dünyada yeni uygulanmaya başlanan yöntem, Gaziantep’te ilk kez GAÜN Hastanesinde
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya ...
6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza ...
Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
YEREL HABERLER Şahinbey'de 26 bin ağaç dikilecek
Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini inceledi Fadıloğlu: “En kısa sürede hizmete girecek”
YEREL HABERLER Fadıloğlu Gazikent anne-çocuk spor merkezini ...
AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep'ten 28 Şubat açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.