Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri programının yeni konuğu ünlü yazar, şair, sunucu Serdar Tuncer oldu.

GBB Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nca 15’incisi gerçekleştirilen ‘Medeniyet Söyleşileri’nin konuğu Serdar Tuncer, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Şair Serdar Tuncer, salonu dolduran yüzlerce sanatsevere okuduğu şiirlerle eşsiz bir gece sundu. Söyleşiyi fuaye alanı dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Programda okuduğu şiirlerle yüreklere dokunan Tuncer, Yahya Kemal Beyatlı, Hz. Mevlâna, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt ve Nuri Pakdil gibi birçok büyük ismi anarak, kendileriyle ilgili bilinmeyen yönleri sevenleriyle paylaştı.

Programı ilgiyle izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “7 Güzel Adam” olarak edebiyat dünyasında isim yapmış Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay’ın şiirlerinin bu coğrafyada edebiyat dünyası için önemli izler bıraktığını söyledi.

Sanatın ve edebiyatın önemini gençlere anlatmak için bu tür söyleşilerin sıkılıkla yapılacağını aktaran Başkan Şahin, “Kültür odaklı etkinlikler siz değerli gençleri birbirine bağlayacağı önemli bir etken. Bu nedenle, programlarımızda ağırlıklı olarak kültürel faaliyetleri içeren çalışmalar yer alıyor” diye konuştu.

Gaziantep’te bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Tuncer ise bu buluşmaya vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Söyleşinin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Serdar Tuncer’e çiçek takdim etti.

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