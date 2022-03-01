Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası yayını gençlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeİş Bankası koordinasyonunda okullara verilen kitap desteğinin lansmanı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeİş Bankası koordinasyonunda okullara verilen kitap desteğinin lansmanı yapıldı. Finansörlüğünü Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yaklaşık 145 bin İş Bankası Yayını, Gaziantep’in genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin kütüphanelerine dağıtılacak.



İş Bankası yayınları Dijital Kütüphane’den de okunabilecek

“Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi”nin ikinci ayağı olarak görülen kitap dağıtımı için çalışmalar aralıksız sürecek. Ayrıca İş Bankası Yayınları Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti olan Dijital Kütüphane uygulamasından da erişilebilecek.



“Bize düşen, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bedreddin Ayni İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törende valilik koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ciddi ortak projeler yürütüldüğünü belirterek, “Eğitim Şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep, kültür şehri Gaziantep, sanat şehri Gaziantep olmak için ilerlerken 600 bin öğrencisi, 4 üniversitesi olan, gelecekte beşeri sermayesi çok güçlü olan bir şehiriz. Bize düşen, bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Sayın valimizin geldiği günden başlattığı ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ diye çok özel bir proje var. Bu proje kapsamında kütüphanelerin yapılması, kütüphanelerin içeriğinin çoğaltılarak kitap çeşitliliğinin arttırılmasıyla ilgili çok güçlü bir destek alıyor. İş Bankası ile bu kitapların kütüphanelerde yerini almasıyla ilgili sosyal sorumluluk projesine imza attık. Biz de GAGEV ile birlikte bu kitapların kitaplıklarda yerini alması için çalışıyoruz” dedi.



“Bizim ‘fikri hür vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek gibi bir hedefimiz var”

“Akıllı Şehir Gaziantep”te yapılan projenin çeşitlendirilmesi, kaynağa ulaşım oranının arttırma hedefinden dolayı dijital kütüphaneyi ilk kuran belediyelerden biri olduklarını söyleyen Başkan Şahin, “Bugün temel klasik eserler, İş Bankası kitaplarının da yer aldığı Dijital Kütüphanemiz ile girmemizi sağlıyoruz. İlgili daire başkanlıklarımız bu işlerle ilgili yoğun şekilde çalışıyor. Günün sonunda bizim ‘Fikri Hür Vicdanı Hür’ nesiller yetiştirmek gibi bir hedefimiz var. Bunu yetiştirirken de çocuklarımızın bedenen ve fikren her türlü çalışmayı yapıyor, kütüphaneler kuruyor, spor salonları, yüzme havuzları yaparak malzeme desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak her türlü çalışmada ben ve kurumum eğitim ordusunun hizmetindeyiz. Günün sonunda çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba ulaşmasını sağlayarak geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 katına çıktı”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise öğretmenlerin dağıtılan kitapları gözden geçirdiğini belirterek, “İlkokul, ortaokul ve liselerimizde seviyeye göre kitap seçildi. Burada okullara göre Gaziantep’in tamamına bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesi finansmanında bu kitaplar okullara kazandırıldı. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 katına çıktı. Daha fazlasını yapacağız. Çok önemli bir gelişme bu. Başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimiz, kitap sayılarımız tamamlandı ama daha artacak. Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Biz çocuklarımız için istediklerimizin tümünü Gaziantep’in çocukları için de istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Valimizin başlattığı, şehrimizin yöneticilerinin destek verdiği çok özel bir proje”

“Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi”nin öneminin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Valimizin başlattığı, şehrimizin yöneticilerinin destek verdiği çok özel bir proje. Bu projenin en önemli ayağı, öğretmenlerimizin çocuklarımızı, velilerimizi ziyaret ederek onlarla beraber kitap okuması, tanışmasıydı. Proje devam ederken salgın başladı. Biz bu dönemde de çocukların kitap erişimini sağladı. Valimiz ve başkanımız sayesinde kitap dağıttık ve gençlerin evlerinde nitelikli zaman geçirmesine vesile oldu. Bütün okullarda kütüphaneler kurduk, kitapları yerleştirdik” diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise Türkiye’nin son 20 yılda kitap okuma istatistiklerindeki yükselişe değindi, Dijital Kütüphane ile gençler adına Türkiye’ye model bir uygulama olduğunu vurguladı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Hüseyin Ateş de lansmanda teknik bilgiler vererek Vali Gül ve Başkan Şahin’e projeye verdikleri destekler için teşekkür etti.

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