Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 1 roket düştü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeden teröristler tarafından atılan 1 roket düştü. Yaralananın olmadığı saldırıda ilçe merkezinde panik yaşandı.
Gece saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından 4 roket atışı yapıldı. Sınırı geçen roketlerden 1´i ilçe merkezinde boş araziye düştü, 3´ünün ise Cerablus kentine düştüğü öğrenildi. Karkamış´ta yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda roketin saplandığı arazi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.FOTOĞRFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-03-02 00:07:04
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