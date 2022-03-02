Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık olaylarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 13'ü, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Farklı tarihlerde 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 19 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 58 mermi ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 6'sı ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2022-03-02 11:04:15



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