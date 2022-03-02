Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık

DHA

Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna´nın başkenti Kiev´den kara yoluyla 24 saatlik yolculuğun ardından Edirne´den giriş yapan tıp fakültesi öğrencisi Doğukan Bayram (25) Gaziantep'teki ailesine kavuştu. Savaş çıktıktan sonra Kiev'de yaşadıklarını anlatan Bayram, "Kaldığımız yurdun yakınları bombalandı. Yurttaki odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık. Korkunç zamanlardı. Çok şükür aileme kavuştum'' dedi.
Ukrayna´nın başkenti Kiev'de tıp fakültesinde öğrenim gören 2'nci sınıf öğrencisi Doğukan Bayram, saldırıların 3´üncü gününde kendi imkanlarıyla bir arkadaşıyla birlikte Türkiye´ye gelmek için yola çıktı. Bayram, 24 saati aşan yolculuğun ardından Edirne´den ülkeye giriş yaptı.
Doğukan Bayram, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Perşembe günü bomba sesleriyle uyandıklarını dile getiren Doğukan Bayram, bu andan itibaren endişelenen ailesinin sürekli kendisini aradığını ifade etti. Bayram, bomba seslerini duyunca marketten temel gıda malzemeleri aldıklarını ve yurtta 17 arkadaşıyla akşama doğru bir odaya toplanıp pencerelerin önüne valizlerini koyarak siper yaptıklarını ifade ederek, "Yurdumuzun çok yakınına bomba düştü. Hepimiz sığınağa sığınmak zorunda kaldık. Arkadaşlarım bu ülkeden gitmemiz gerektiğini söyledi sürekli. Bir risk göze almamız gerekiyordu. Cuma günü saat 10.00 civarında yola çıktık. Sınırdan geçebilmek için araçta 18 saat mahsur kaldık. Gıdamız ve suyumuz tükenmek üzereydi. Korkmuştuk. Moldova sınır kapısından geçtik. Daha sonra Romanya, Bulgaristan sınır kapılarından geçip Edirne'ye ulaştık" dedi.
'TÜRK POLİSİNİ GÖRÜNCE KOŞUP SARILDIM'
Yolculuğunu hayatı boyunca unutmayacağını ifade eden Doğukan Bayram, 18 saat boyunca sınır kapısında mahsur kaldıklarını söyledi. Edirne'ye girince polise sarıldığını belirten Bayram, "Türkiye'ye indiğimizde ay yıldızlı bayrağımızı görünce hepimiz duygulandık. Gözlerimiz doldu. Karşımdan Türk polisi geldi. Aracı durdurup onlara sarıldım. Türk olmak çok büyük bir ayrıcalık. Eğitimimiz yarıda kaldı. 1 yıl hazırlık, 2 yıl da okudum. Toplamda 3 yılımı verdim okumak için orada. Çok emek verdik. Şu anda yarıda kaldı. Benim babam devlet memuru ve beni güç şartlarda okutuyorlardı. Eğitimimiz yarıda kalsın istemiyoruz. Devletimizin YÖK'ün en son yaptığı açıklama bizi birazcık olsun rahatlattı aslında. Tekrar dönmek istemiyoruz oraya. O savaş ortamında, zor şartlar altında okulumuza devam etmek istemiyoruz. Bu kadar mücadele verdik. Biz tekrardan orada okuyup yabancı bir ülkeye faydalı bir insan olacağıma kendi ülkemin herhangi bir ilinde okulumu tamamlayıp kendi ülkeme doktor olmak istiyorum. Devletimizin bu konuda bize yardım etmesini istiyoruz" diye konuştu.
'HAYATIMIZIN EN ZOR 3 GÜNÜYDÜ'
Doğukan'ın annesi Fatma Bayram da 3 günü çok zor geçirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
''Zor bir 3 gün geçirdik. Oğlumuz savaşın ortasında kaldı resmen. Cümle kurmakta bile zorlanıyorum. Cuma günü 10 yaşındaki oğlum okuldan koşarak geldi hemen camiye gidip, 'ağabeyim için orada dua edeceğim' dedi. Orada imama da rica edip Ukrayna'daki öğrenciler için de dua edilmesini rica etmiş. Çok şükür dualarla oğlumuza kavuştuk. Şu anda çok mutluyuz. Geçirdiğimiz o üç günü anlatamam. Bu süreçte devletimiz hep yanımızda oldu. O günlerde yurt içi ve yurt dışı konsolosluklar, elçilikler sürekli bize telefonla ulaştı, destek oldu. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Bundan sonraki süreçte, istiyoruz ki devletimiz çocuklarımıza sahip çıksın, yarım kalan eğitimlerine sahip çıkıp kendi ülkemizde okumalarına fırsat verilsin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA
2022-03-02 12:46:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’deki öğrencilerle buluştu Fadıloğlu: “Amacımız çocuklarımızda farkındalık oluşturmak”
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’deki öğrencilerle ...
Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama 3 şüpheli tutuklandı, fuhşa zorlanan 10 mağdur kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama 3 ...
Gaziantep mutfağının mirası kitaplaştırıldı Çalışmada, kentin lezzet tarihi, yemek tarifleri ve dünya mutfağındaki yeri anlatılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep mutfağının mirası ...
Büyükşehir Türk Halk Müziği korosu yöresel türküleri seslendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Türk Halk Müziği korosu yöresel türküleri ...
Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama
Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
İstanbul Galataport’taki tek Gaziantepli firma Antepsan baklava Antepsan Baklava ve Kuruyemiş, Gaziantep lezzetlerini Galataport İstanbul’a taşıyor
YEREL HABERLER İstanbul Galataport’taki tek Gaziantepli firma ...
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 1 roket düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 1 ...
Karkamış'a 2 havan topu düştü Suriye'den atılan 2 havan topu Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü
YEREL HABERLER Karkamış'a 2 havan topu düştü Suriye'den atılan 2 ...
Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul ...
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
YEREL HABERLER Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur ...
Gaziantep’te 12 trafik kazası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 12 trafik kazası kameralara yansıdı
Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı ...
SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu Okul Sporları Bocce Müsabakaları
YEREL HABERLER SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu Okul ...
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
GAÜN ile Nurdağı Belediyesi arasında örnek işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile Nurdağı Belediyesi arasında örnek işbirliği ...
SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü düzenliyor “Hedeflerinize ulaşmak elinizde III”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü ...
Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası yayını gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası ...
Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer ...
‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de ...
Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin ...
GTB Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GTB Şubat ayı olağan meclis toplantısı ...
Gaziantep'te 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 981 adet sahte 100 ve 200 liralık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.