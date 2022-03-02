Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı Gaziantep’ten yüzde 21,6 bölgeden ise yüzde 29’luk ihracat artışı En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat yapıldı

İHA

Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracatı Gaziantep’ten yüzde 21,6 bölgeden ise yüzde 29’luk ihracat artışı En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Şubat 2022’de Gaziantep’ten 904 milyon 107 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ve bu rakamla Gaziantep’in en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştığını açıkladı. En çok ihracatın Irak, ABD ve Suriye'ye gerçekleştirdiğini belirten Kileci; “Şubat ayında Bölgemizden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarla en yüksek Şubat ayı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Şubat 2022 verilerine göre toplam 163 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir'' dedi.
Gaziantep’ten yüzde 21,6 bölgeden ise yüzde 29’luk ihracat artışı
Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kileci; “2022’nin 2. ayını geride bırakırken ihracat performansımızdaki istikrarlı artış devam ediyor. Geçen yılın aynı ayına göre Gaziantep için yüzde 21,6’lık, bölgemiz için ise yüzde 29’luk bir artış yaşandı. Sorunların nihayet bulamadığı ülke ve dünya şartlarında ihracatçılarımız tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek amacıyla inisiyatif alma ve kriz yönetiminde nesillere örnek olabilecek özveriyi gerçekleştiriyor. Bu yönüyle beşerî sermayemizin önemini bir kez daha anlıyor, tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum'' ifadelerini kullandı.
Şubat 2022 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı değerlendirmede, “Şubat 2022’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6’lık artışla 904 milyon 107 bin dolar, bölgemizden yüzde 29’luk artışla 1 milyar 74 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Diğer taraftan OcakŞubat 2022 döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’ten yüzde 15,2’lik bir artışla toplam 1 milyar 626 milyon 545 bin dolar, bölgeden ise yüzde 18,5’lik artışla 1 milyar 922 milyon 697 bin dolarlık ihracat kayda alındı'' dedi.
Şubat 2022’de ihracat gerçekleştiren firmalara da değinen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci “Bölgemizden 2.515, Gaziantep’ten 1.805 firma geçtiğimiz ay aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bölgemiz ve Gaziantep bu rakamlarla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Şubat ayı değerine ulaşmıştır. Her geçen gün artan sayıları ile ihracatçılarımız, Bölge ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında orta doğu ülkelerinin yüzde 39,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 17,9 payla ikinci ve Afrika Ülkelerinin yüzde 17,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. OcakŞubat 2022 döneminde 180 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkat çeken Kileci, ''Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Cibuti, Libya, İsrail ve İran Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile meyvesebze konserveleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur'' şeklinde konuştu
“Gaziantep 5.’likteki konumunu sağlamlaştırıyor”
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Şubat 2022’de yaptığı 904 milyon 107 bin dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan iller sıralamasındaki 5.’lik konumunu sağlamlaştırdığını ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 130,6 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demirdemir dışı metaller olduğunu kaydetti.
2022 yılı Şubat ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş'tan 131 milyon dolar, Mardin'den 106 milyon dolar, Malatya'dan 35 milyon dolar, Diyarbakır'dan 24 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 19 milyon dolar, Kilis'ten 6,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten ihracatta şubat rekoru Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: ''Pazar çeşitliliğini artırmalıyız''
YEREL HABERLER Gaziantep'ten ihracatta şubat rekoru Gaziantep ...
Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık
YEREL HABERLER Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine ...
Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’deki öğrencilerle buluştu Fadıloğlu: “Amacımız çocuklarımızda farkındalık oluşturmak”
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil’deki öğrencilerle ...
Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama 3 şüpheli tutuklandı, fuhşa zorlanan 10 mağdur kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama 3 ...
Gaziantep mutfağının mirası kitaplaştırıldı Çalışmada, kentin lezzet tarihi, yemek tarifleri ve dünya mutfağındaki yeri anlatılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep mutfağının mirası ...
Büyükşehir Türk Halk Müziği korosu yöresel türküleri seslendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Türk Halk Müziği korosu yöresel türküleri ...
Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 13 tutuklama
Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
İstanbul Galataport’taki tek Gaziantepli firma Antepsan baklava Antepsan Baklava ve Kuruyemiş, Gaziantep lezzetlerini Galataport İstanbul’a taşıyor
YEREL HABERLER İstanbul Galataport’taki tek Gaziantepli firma ...
Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 1 roket düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 1 ...
Karkamış'a 2 havan topu düştü Suriye'den atılan 2 havan topu Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü
YEREL HABERLER Karkamış'a 2 havan topu düştü Suriye'den atılan 2 ...
Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul ...
Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı: Bombalar yağıyor, çıkamıyorum
YEREL HABERLER Eşi ve çocuğunu görmeye gittiği Ukrayna'da mahsur ...
Gaziantep’te 12 trafik kazası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 12 trafik kazası kameralara yansıdı
Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı ...
SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu Okul Sporları Bocce Müsabakaları
YEREL HABERLER SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu Okul ...
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
GAÜN ile Nurdağı Belediyesi arasında örnek işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile Nurdağı Belediyesi arasında örnek işbirliği ...
SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü düzenliyor “Hedeflerinize ulaşmak elinizde III”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer günü ...
Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası yayını gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası ...
Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Medeniyet söyleşilerinin konuğu Serdar Tuncer ...
‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği HKÜ’de ...
Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Şahin sıfır atık projesi ile yapılan kütüphanenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.