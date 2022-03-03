Gaziantep'te 7 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 kilogram nargile tütünü ile 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphe üzerine Şehitkamil ilçesinde iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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